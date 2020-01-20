Как хранить и правильно использовать крещенскую воду? На пол святыню ставить нельзя

Крещенская вода не портится на протяжении многих лет, но бывают случаи ее цветения. Согласно суевериям, испорченная святая вода символизирует проблемы в доме или у кого-то из домочадцев.

В случае болезней святую воду пьют по утрам натощак по чайной ложке

В воскресенье, 19 января, православные отмечают праздник Крещения или, как его еще называют, Богоявление. Главным символом дня считается вода. В храмах проводится водоосвящение, и верующие стараются набрать крещенской воды домой впрок, чтобы использовать ее на протяжении последующего года.

Считается, что крещенская вода наделена особыми целебными свойствами. Она избавляет человека от тяжелых мыслей, благословляет на начинания, помогает выздороветь в случае наличия физических недугов. Силой воду наделяет сам человек, который искренне верит в ее наполненность Божьей благодатью.

Где набрать крещенской воды и как это сделать правильно



Крещенской воды набрать можно в храме или в открытом водоеме после проведения обряда освящения. Многие на службу в церковь несут свои емкости с водой, чтобы священнослужители освятили ее. Другие идут с пустыми руками, и берут воду уже из общего предоставленного в пользование гражданам количества.Набрать воду можно и в иордани — крестным ходом священнослужители идут к открытым водоемам, где также проводят освящение воды. Главный нюанс — набрать воды стоит все же до того, как начнут к прорубям сходиться многочисленные желающие искупаться в ледяной воде.

Купание на Крещение — народный, а не церковный обычай. Церковь говорит о том, что в праздник важно сходить в храм и помолиться, а святой водой просто аккуратно протереть лицо. Ныряние же в прорубь или в ванну никакого сакрального значения в праздник не имеет.

Набрать воду можно и просто так, в открытом водоеме, без специального обряда. Вся вода на Крещение становится святой, считают многие. Но подойти к процессу стоит максимально праведно — прочитать молитву и поверить в то, что набираете вы в действительности святую воду.

Относиться к святыне стоит с трепетом — набирать в стеклянную чистую посуду с особым благоговением. Бутылки из-под алкоголя и грязную тару использовать не стоит. С пластиковых бутылок желательно смыть даже все этикетки, чтобы не осквернять святыню.

Где применяют крещенскую воду и зачем ее пить

Использовать святую воду желательно в сам праздник Крещения. После возвращения их храма важно освятить углы в доме и дать всем домочадцам протереть лицо крещенской водой — считается, что так можно очистить дом от скопленного негатива и возможно присутствующих в нем недобрых помыслов.

Обряд защитит от бед и напастей на весь год вперед, но в течение года пользоваться в таких же целях водой не запрещается.

В случае болезней святую воду пьют по утрам натощак по чайной ложке. Она помогает наполниться силами и вдохновением на последующее выздоровление. Пить крещенскую воду можно в случае стрессовых ситуаций, возникновения проблем и просто эмоциональных срывов — считается, что она поспособствует умиротворению человека и его становлению на правильный путь.

Некоторые пьют святую воду по чайной ложке перед сном — проводить такой обряд стоит в случае, если во время отдыха вас посещают кошмары или душевные мучения не дают спать спокойно.

Женщинам во время критических дней принимать святую воду не рекомендуется. Не стоит ее принимать и в течение дня, после того, как было съедено и выпито уже что-то иное.

Категорически запрещено использовать святую воду в бытовых целях. Ею можно окропить жилище, а вот мыть полы, стирать и протирать пыль ею не стоит, сообщает therussiantimes.com. Святости в подобных ритуалах нет, а вот неуважительное отношение к святыне присутствует.

Умываться в прямом смысле слова или купаться в святой воде также не стоит — для духовного просветления достаточно аккуратно протереть смоченной в воде рукой.

Как правильно хранить крещенскую воду

Хранят святую воду в укромном темном уголке в закрытой стеклянной таре. Ставить воду на обозрение не стоит — ее прячут за иконы или даже в кладовку от чужих глаз. Считается, что на пол святыню ставить нельзя.

Крещенская вода не портится на протяжении многих лет, но бывают случаи ее цветения. Согласно суевериям, испорченная святая вода символизирует проблемы в доме или у кого-то из домочадцев.

Выливать такую воду в сток не стоит. Святую воду выливают только в не оскверненные места — в открытые водоемы или под деревья, но только там, где по ней не будут топтаться люди и животные.

Источник: therussiantimes.com