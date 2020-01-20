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Как горячие пирожки: Разлетаются «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг

16:10 20.01.2020 Фото: wikipedia.org
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До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров. Регионам рекомендовано до конца 2020 года утвердить правила проведения торгов. Само постановление о «красивых» номерах должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Как горячие пирожки: Разлетаются «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг
До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющее гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года. За госзнак с привлекательным сочетанием букв и цифр нужно будет заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона, правила проведения которых установят регионы.

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления, содержащее «порядок предварительного резервирования за владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». Граждане получат право через портал госуслуг зарезервировать за собой номер с привлекательным сочетанием букв и цифр, конкретные комбинации (и повышенные пошлины за них) пропишут в Налоговом кодексе.

Процедура резервирования будет определяться субъектом федерации: автомобилисты получат доступ к перечню «красивых» номеров через уплату повышенной госпошлины, либо для их продажи будут проводиться региональные аукционы.

Регионы смогут повышать или занижать установленный в Налоговом кодексе размер пошлины, используя его как начальную цену при проведении торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более пяти раз одновременно. Остальные детали будут установлены в региональных законах и нормативных актах. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет поступать в региональный бюджет.

До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров. Регионам рекомендовано до конца 2020 года утвердить правила проведения торгов. Само постановление о «красивых» номерах должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

По данным Минэкономики, в РФ ежегодно выдается более 4 млн. государственных регистрационных номеров. Ведомство ссылается на «данные, указанные в открытых источниках»: цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн. руб. за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тыс. руб.

Разработать порядок проведения конкурсов по торговле номерами еще в 2010 году поручал Владимир Путин в статусе главы правительства, однако документ был связан с законом «О государственной регистрации транспортных средств», который приняли только в 2018 году, а вступил он в силу 1 января 2020 года. Проект постановления правительства обсуждался Минэкономики и МВД еще в 2019 году, о чем “Ъ” писал: ведомства предлагали разные сценарии, однако, судя по всему, им удалось найти компромиссное решение. “Ъ” рассказывал о достигнутой договоренности еще в середине ноября, однако официального документа до сих пор представлено не было.

Источник: Комерсантъ

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От редакции

Будете покупать красивый номер на свое авто?

Лука, 20 января 2020 16:38
Хм.... НВР - Если такой, как на фото в статье - да кто ж его мне продаст?! Мы в России, а номер Кыргыстана ))))). Редакция, вы когда фото прикрепляете к статье, чем, вообще, руководствуетесь?

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