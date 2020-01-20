Астрологический прогноз с 20 по 26 января 2020 года от Василисы Володиной

Справиться с нагрузками и правильно расставить приоритеты поможет подробный гороскоп от астролога Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января 2020 года. По данным специалиста, последняя декада января 2020 года еще наполнена волшебством после прошедших Святок. Важно в это время прислушиваться к своей интуиции — она подскажет верную дорогу к поставленным целям.

Декада января 2020 года еще наполнена волшебством после прошедших Святок

Заканчиваются зимние праздники, и многим на предстоящей неделе предстоит бесповоротно погрузиться в рабочий лад. Справиться с нагрузками и правильно расставить приоритеты поможет подробный гороскоп от астролога Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января 2020 года.

По данным специалиста, последняя декада января 2020 года еще наполнена волшебством после прошедших Святок. Важно в это время прислушиваться к своей интуиции — она подскажет верную дорогу к поставленным целям.

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 20 по 26 января 2020 года для Овна, Тельца и Близнецов



Овнов на неделе с 20 по 26 января 2020 года ждет успех в решении финансовых проблем. Можно совершать выгодные вложения, делать крупные покупки и не отказывать себе в лишних тратах. Энергии хватит и на бытовые вопросы, и на внесение в свою жизнь новых красок. Звезды советуют почаще выходить из дома и общаться с людьми.Тельцам в начале недели стоит быть скромнее и держать себя в ежовых рукавицах — настрой не самый лучший. А вот со среды дела существенно улучшатся, так что можно позволить себе расслабиться. Выходные астролог советует провести с родными или в полном одиночестве — вам необходимо время для правильной расстановки приоритетов.

Близнецов ждет успех во всех сферах, но только в том случае, если они смогут включить свое природное обаяние и наладить контакты с окружающими их людьми. Если желания общаться сейчас нет, время можно посвятить самоанализу — он также будет полезен для вашего дальнейшего движения к поставленным целям.

Что принесет неделя с 20 по 26 января 2020 года Раку, Льву и Деве

Раков ждет непростая неделя. Вам регулярно придется бороться с негативными эмоциями и мелкими трудностями, которые будут только усиливать напряженное состояние. Оптимизм и вера в свои силы должны присутствовать рядом ежедневно, ведь неприятные сюрпризы могут ждать за любым поворотом.

Львов ожидает размеренная неделя, но не без проблем. В первую очередь они будут касаться рабочих моментов. А вот дома и в личной жизни вас ждет абсолютная гармония — перемен нет, но отсутствие плохих новостей в данном случае уже является отличной новостью.

Девам стоит стать спокойнее — решить все и сразу у вас не получится. Расставьте приоритеты и начинайте достигать мелкие цели, чтобы после добраться и до самых глобальных планов. Верьте в свой успех и в поддержку окружающих. В конце недели возможны неожиданные повороты событий — старайтесь держать себя в руках и не поддаваться чувству раздражения.

Подробный прогноз на неделю для Весов, Скорпиона и Стрельца

Весам стоит сконцентрироваться на получении новых знаний и жизненного опыта. Постарайтесь противостоять соблазнам, которые будут окружать вас на этой неделе буквально везде и всюду — не сгибайтесь перед мелкими неурядицами, и продолжайте гнуть свою линию, чтобы достичь успеха в задуманном.

Скорпионов ждет эмоциональная нестабильность. В вас проснется мстительность и желание поднять все старые обиды на поверхность для выяснения отношений с близкими. Постарайтесь сдерживать свои порывы, так как конфликты чреваты провалом и потерей доверия к вам окружающих.

Стрельцам нужно настроиться на активную неделю, наполненную массой позитивных моментов. Вам будет удаваться все и везде. Главное — слушайте свою интуицию и делайте только то, чего хотите здесь и сейчас.

Гороскоп на неделю от Василисы Володиной для Козерога, Водолея и Рыб

Козерогов ждет сложная неделя, наполненная переживаниями и негативными эмоциями. Постарайтесь искать плюсы даже в самых сложных ситуациях. Поможет установка главной цели, к которой вы впоследствии готовы будете двигаться даже через преграды.

Водолеям на неделе с 20 по 26 января стоит перестать винить в своих бедах окружающих — постарайтесь осознать степень своей ответственности, и решение проблем придет само собой. Уделите внимание близким, которые в этом нуждаются, и поищите вдохновение на новые свершения.

Рыб ждет нестабильное время — вас окружают те, кто не желает вам добра. Просить помощи даже в самый сложный момент у таких людей не стоит. Постарайтесь справиться с трудностями самостоятельно, чтобы впоследствии не дать собой манипулировать тем, кто вам совершенно неприятен.

Источник: therussiantimes.com