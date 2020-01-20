Маткапитал на первого ребенка и пособия до 7 лет: Кому положено, кто и когда выплатит в России. И в Бердске

По заявлению федеральных чиновников, пособия уже можно получать в марте-апреле. Однако в бердское отделение ПФР еще не поступили документы, регламентирующие выплаты на первенца, рожденного в 2020 году.

Детские пособия получат и дети в возрасте с 3 до 7 лет

С 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи».

— Ждем распорядительные документы. Как таковых нормативно-правовых документов нет, да и закона еще нет. Этот вопрос в Бурятии, куда на прошлой неделе пригласили управляющих всех отделений пенсионного фонда России, не обсуждался. Думаю, что здесь будет закон. Исполнительные документы готовятся. Я поняла, что это будет, но сильно большой надежды на это нет. Вопросов больше, чем ответов. Ждем закон, — рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского отделения УПФР Елена Николаевна сегодня, 20 января.

Как сообщают федеральные СМИ, будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс России. Внесенные законопроекты обещают рассматривать в Думе максимально быстро.

По прогнозу члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, уже в марте-апреле люди смогут оформлять документы на материнский капитал и на ежемесячные пособия на детей.

Материнский капитал для каждого ребенка в России

В ежегодном обращении к Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплачивать семьям материнский капитал при рождении первенца. А это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагается при рождении второго или последующего ребёнка

Президент также заявил о продлении программы материнского капитала. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2026 года. Глава государства также предложил увеличить выплаты за рождение второго ребенка на 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Уже с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

Пособие для первого и второго ребенка до 3-х лет

С 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменили, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом меньше двойного прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Но к сожалению, воспользоваться этим новшеством смогут не все. Дело в том, что поправки, продлевающие срок выплаты пособия на ребенка до достижения им 3 лет, были внесены в Федеральный закон, которым введены ежемесячные выплаты для малоимущих семей при рождении первого и/или второго ребенка.

Раньше получать такое детское пособие могли семьи, в которых начиная с 1 января 2018 года рожден первый и/или второй ребенок, при условии что размер среднедушевого дохода этой семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением пособия. Причем выплачивалось такое пособие до достижения ребенком 1,5 лет.

Пособия на детей с 3-х до 7 лет

Кроме того, с 1 января текущего года Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами. На первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена.

Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года, — сказал он в своем обращении к Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

Как пояснил глава государства, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы. По словам Владимира Путина, выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума — 5,5 тыс. Рублей.

Власти, продолжил президент, должны будут понять, как работает эта система, и «если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум — 11 с лишним тысяч рублей».

Мамы и папы Бердска в панике — куда идти, чтобы оформить пособие. Какие документы нужны и семьи с детками какого года рождения имеют права на такую выплату. К сожалению, на сегодняшний день, как сказала Елена Чуль, вопросов больше, чем ответов. «Курьер. Среда. Бердск» составил топ главных вопросов читателей «Курьер. Среда. Бердск» из Омска, Санкт-Петербурга, Красноярского Края и Чечни о нововведениях в системе поддержки детей с детьми:

1. Детям с какого года рождения полагается пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет?

2. Куда нужно, когда и какие нужно относить документы для пособия по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет, если мама ушла в декрет с работы?

3. Второй ребёнок родился 14.03.2018, мы пособие до 3-х лет будем получать из маткапитала или от государства?

4. У меня четвертый ребенок родился в сентябре 2018 года. Я не могу получать пособие по уходу за этим ребенком до трех лет?

5. Я сижу в декрете со вторым ребёнком. Первому 6 лет и второму в феврале 2020-го будет два года. От работы я не получаю уже ничего с августа 2019г. Муж оформлен по уходу за стариком. Буду ли я получать пособия до 3-х лет или нет? Какие документы нужны для оформления? Я официально оформлена, в декрете.

6. А если у меня первый ребёнок родился в 2018 году, будет ли мне полагаться пособие до трёх лет?

7. Если я многодетная мать-одиночка и уже получала пособие по уходу за ребенком до 3 лет, а сейчас пятому ребёнку 1 годик, мне полагается выплата до 3 лет?

8. Какие выплаты для второго ребенка родившегося 7.04.19?

9. Моему первому ребенку в марте будет 2 года выплатят ли мне за предыдущие месяцы?

10. Если у меня первый ребенок 2018 года, а второй 2019 года, то мне на обоих полагается пособия не 50 и 200 рублей, как дают в Чечне, а 10 тысяч рублей?

11. у меня второй ребёнок рожден в январе 2018 года, но маткапитал у меня уже вложен в ипотеку. Я смогу это пособие оформить или нет?

12. Третий ребенок родился 01.10.2018, я трудоустроена. Моей семье положено что-то после 1,5 лет?

13. Я родила двойню в октябре 2019 года. Мне что-нибудь положено?

14. Маткапитал я получила на второго ребёнка и использовала его в качестве первого взноса по ипотеке. Ипотека сейчас действующая, но я в декрете и родить должна в феврале. Что я могу получить на третьего ребёнка, рожденного в 2020 году.

15. У меня два ребёнка. Один рожденный в 2018 году, а второй в 2019. Какие выплаты мне полагаются и до скольки лет?

16. Примерно 200 тысяч рублей потратится на пособие за полтора года, а остальными 260 я смогу воспользоваться?

Данные вопросы мы направим в министерство социальной защиты Новосибирской области и в бердское отделение УПФР сразу, как только будет принят закон о пособиях и материнском капитале. Все ответы на вопросы вы можете прочесть на сайте «Курьер. Среда. Бердск». На официальном интернет-портале правовой информации пока не опубликованы документы, связанные с новыми пособиями для россиян.Семьи Бердска еще не обращались с вопросами в ПФР или соцзащиту Бердска.