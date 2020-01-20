20.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Пресс-релиз

Куда поехать на майские праздники: маршруты от клуба «8 Путешествий»

16:48 20.01.2020
0

Путешествие на майские праздники – огромное количество положительных впечатлений.

Куда поехать на майские праздники: маршруты от клуба 8 Путешествий

Клуб Восемь Путешествий предлагает по-настоящему интересный отдых на майские праздники. Познакомиться с предложениями можно здесь https://888travel.ru/tours/golden-ring. Все туры на майские прздники из Москвы очень интересные и отличаются насыщенной программой.
Большим спросом пользуются в весенние дни путешествия по Золотому кольцу. На сайте можно выбрать подходящий маршрут. Также востребованными являются туры и в другие города РФ, к примеру, в Санкт-Петербург. Оптимальным и комфортным вариантом посещения «Северной столицы» считается 3-дневный тур с 17 экскурсиями и проживанием в трехзвездочном отеле. В него входит посещение Петропавловской крепости и других достопримечательностей города, а также Павловска, Петергофа, Кронштадта. В вечернее время можно будет самостоятельно прогуляться по красивейшим паркам и аллеям и полюбоваться начавшимися белыми ночами.

Весенние туры в Карелию – это гарантия полноценного семейного отдыха. В процессе такого времяпровождения можно выбрать варианты с познавательными экскурсиями, что позволит познакомиться с историей древнего края. Также можно просто насладиться отдыхом на лоне изумительной по красоте природы. По возможности следует побывать возле Водопада Кивач и отведать блюда карельской кухни.
Отправиться на майские праздники можно также в Сочи. В течение 3 дней можно будет полноценно отдохнуть и побывать в изумительно красивых местах. В программе тура предусмотрена интересная обзорная экскурсия по центральной части Сочи. Морская прогулка в Гагры и посещения уникального олимпийского объекта Роза Хутор и горнолыжного курорта Красная поляна.
Имеется возможность заказать на майские праздники тур в Беларусь. Можно выбрать вариант, который предполагает знакомство с Минском и его окрестностями, или же совершить поездку по стране. По-прежнему остаются востребованными туры по Подмосковью, которые знакомят с большим количеством достопримечательностей по доступным ценам. Древние города никого не оставляют равнодушным, а опытные экскурсоводы знают множество историй и легенд, которые делают экскурсии запоминающимися.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Для кого актуальны услуги оформления иностранных граждан на работу
17:16 20-01-2020
Для кого актуальны услуги оформления иностранных граждан на работу
Сломал спину мужчина на горке в ледовом городке на набережной Новосибирска
17:15 20-01-2020
Сломал спину мужчина на горке в ледовом городке на набережной Новосибирска
Факты об Ирине Хакамаде: путь политика в бизнес
17:15 20-01-2020
Факты об Ирине Хакамаде: путь политика в бизнес
Рулонные шторы для проектора – идеальная картинка в любое время!
17:13 20-01-2020
Рулонные шторы для проектора – идеальная картинка в любое время!
Как изучать английский на работе
17:11 20-01-2020
Как изучать английский на работе
Где быстро взять микрозайм на карту
17:10 20-01-2020
Где быстро взять микрозайм на карту
Как хранить и правильно использовать крещенскую воду? На пол святыню ставить нельзя
17:09 20-01-2020
Как хранить и правильно использовать крещенскую воду? На пол святыню ставить нельзя
Разработка сайтов и интернет-маркетинг в Новосибирске
17:06 20-01-2020
Разработка сайтов и интернет-маркетинг в Новосибирске
Астрологический прогноз с 20 по 26 января 2020 года от Василисы Володиной
17:06 20-01-2020
Астрологический прогноз с 20 по 26 января 2020 года от Василисы Володиной
Услуги салонов красоты
17:04 20-01-2020
Услуги салонов красоты