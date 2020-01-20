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Этапы создания сайтов

17:02 20.01.2020
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Хороший сайт должен создаваться профессионалами поэтапно с учетом пожеланий заказчика.

Этапы создания сайтов

Сайт, разработанный профессионалами, является мощным маркетинговым средством. Благодаря ему удается привлечь внимание к компании и наладить контакты с потенциальными заказчиками и покупателями. Ресурс, созданный профессионалами, позволяет продвигать бренд и формировать имидж фирмы.
Веб-студия ABC Алматы предлагает услуги по созданию сайтов, заказать их можно здесь https://abc-almaty.kz/tseny. В компании практикуется индивидуальный подход и не применяются какие-либо шаблоны. Каждый сайт разрабатывается с учетом пожеланий заказчика. Главная цель специалистов – решить поставленные задачи. Большой опыт и профессионализм сотрудников компании позволяет воплощать самые сложные проекты.

На первом этапе всегда выясняются требования заказчика и определяются цели создания сайта. На основании полученной информации разрабатывается техническое задание. Оно обязательно согласовывается с заказчиком и в дальнейшем является основанием для проведения всех работ.
Разработка дизайна – это второй этап создания сайта. Цель – создания макета, по которому можно понять, каким будет сайт в целом. Структура ресурса в будущем может меняться только незначительно. Далее выполняется верстка, которая включает в себя работы направленные на то, чтобы сайт корректно можно было посмотреть в различных браузерах. На дальнейшем этапе выполняется программирование, с помощью которого реализуются все технические функции, указанные в ТЗ. После проведения всех перечисленных работ сайт считается готовым к использованию. Все, что нужно далее, так это наполнить ресурс контентом.
Изначально выпускается пробный запуск сайта. Рекомендованный период эксплуатации 2-4 недели. Это позволит выявить возможные неисправности и недочеты. Кроме того в это время при необходимости проводится учеба для пользователей.
Сотрудничество с профессиональными компаниями позволяет получить качественный продукт. С его помощью можно будет в дальнейшем проводить успешные рекламные компании. Это позволит увеличить узнаваемость компании, а значит, привлекать клиентов со всего мира.

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