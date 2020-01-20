Сегодня услуги салонов красоты очень востребованы. Чтобы подобрать подходящую компанию можно воспользоваться специальным сайтом salony-kracoty.ru. Здесь представлен каталог студий специализированных компаний, предлагающих услуги в сфере красоты.

Наибольшим спросом пользуются услуги медицинской направленности. К ним относятся процедуры направленные на омоложение и коррекцию фигуры.

Востребованные процедуры

Практически во всех косметологических салонах предлагается мезотерапия. Благодаря ей в кратчайшее время омолаживается кожа, и устраняются проявления целлюлита на начальной стадии. Процедура предусматривает проведение многочисленных микроинъекций в кожные покровы. Для этого используются специальные приборы и растворы. Для поддержания кожи в хорошем состоянии требуется проведение процедуры каждые два-три месяца.

Также востребованными в косметологических салонах являются следующие процедуры:

Чистка кожи. Она позволяет избавиться от угрей и комедонов. Также она считается эффективным способом борьбы с определенными сосудистыми заболеваниями. Сегодня чистка подразумевает использование аппаратных техник.

Шлифовка кожи. Процедура заключается в проведении жесткого массажа с помощью специальных щеток.

Лимфодренаж. Массаж выполняется вдоль лимфатических путей и способствует оттоку застоявшейся лимфы.

Востребованными являются и процедуры, которые позволяют поддерживать прическу в порядке. Это:

Кератинирование. Волосы обрабатываются составом, обогащенным кератином. Он представляет собой своего рода строительный материал, что позволяет придать волосам здоровый вид. Эффект сохраняется приблизительно в течение 3 месяцев.

Элюминирование. Процедура заключается в щадящем окрашивании волос. Специальный краситель восстанавливает структуру волос.

Кроме того во многих салонах красоты предлагаются новые процедуры. К примеру, в последнее время увеличивается популярность процедуры омоложения холодом. Также все чаще для омоложения применяют дермароллер-терапию. Благодаря ей питательные вещества и витамины доставляются в глубокие слои эпидермиса без каких-либо болезненных ощущений.