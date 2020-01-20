Где быстро взять микрозайм на карту
Приближаются праздники. Хочется весело их провести, подарить близким хорошие подарки, съездить куда-нибудь отдохнуть на выходные, а до зарплаты еще ой как далеко. Эта затруднительная ситуация знакома многим россиянам. Вариантов ее решения не так уж много.
Занимать у родственников давно уже не принято. Да и сама ситуация не позволяет одалживать деньги на подарки тем же самым людям. Идти в банк за займом — тоже не вариант. Особенно, если уже есть открытый кредит. Единственный разумный выход — быстренько оформить микрозайм через интернет на неделю-другую.
Как найти нужную организацию
Кредитуют онлайн сейчас как банки, так и МФО. Первый вариант равносилен обращению в обычный банковский офис. Хоть с менеджерами дело иметь и не придется, а справку с работы или залог подготовить необходимо. Избежать этих формальностей реально только при обращении в МФО.
Микрофинансовые компании имеют массу преимуществ перед банками. Самые существенные из них:
- круглосуточная работа без выходных;
- полностью автоматизированный процесс;
- ускоренная обработка заявок (3–5 минут);
- минимальные требования к клиентам (гражданство, паспорт);
- 100% обслуживание онлайн;
- разные варианты получения/погашения займа.
В онлайн-пространстве можно найти сотни организаций, кредитующих по интернету. Россиянам нужно выбирать компании, работающие в зоне RU. При подборе МФО следует учитывать стаж работы компании, репутацию на рынке, отзывы клиентов и, конечно, сами условия кредитования.
Как выдают быстрые займы на карту
Процесс выдачи микрокредитов у всех МФО одинаков. Сначала на сайте компании-кредитора клиент заполняет заявку, вписывая в соответствующие графы:
- данные паспорта;
- e-mail;
- номер мобильного;
- адрес;
- место работы;
- совокупный ежемесячный доход;
- реквизиты банковской карточки.
Система быстро обрабатывает полученную информацию и отсылает претенденту ответ. В случае если он оказался положительным, деньги зачисляются на карту заемщика в течение 5–10 минут. При отказе можно подать повторную заявку или просто обратиться в другую МФО.
Погашать долг желательно за пару дней до окончания срока договора, чтобы перевод был вовремя зачислен на счет компании-кредитора. Если всей суммы на погашение нет, можно оплатить только проценты и включить пролонгацию еще на один срок.
Такова вся схема микрокредитования онлайн. Процесс действительно происходит очень быстро, без лишних формальностей и проверок. Очень удобно, если деньги нужны срочно и не хочется ехать в банк.
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