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Где быстро взять микрозайм на карту

17:10 20.01.2020
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В онлайн-пространстве можно найти сотни организаций, кредитующих по интернету.

Где быстро взять микрозайм на карту

Приближаются праздники. Хочется весело их провести, подарить близким хорошие подарки, съездить куда-нибудь отдохнуть на выходные, а до зарплаты еще ой как далеко. Эта затруднительная ситуация знакома многим россиянам. Вариантов ее решения не так уж много.

Занимать у родственников давно уже не принято. Да и сама ситуация не позволяет одалживать деньги на подарки тем же самым людям. Идти в банк за займом — тоже не вариант. Особенно, если уже есть открытый кредит. Единственный разумный выход — быстренько оформить микрозайм через интернет на неделю-другую.

Как найти нужную организацию

Кредитуют онлайн сейчас как банки, так и МФО. Первый вариант равносилен обращению в обычный банковский офис. Хоть с менеджерами дело иметь и не придется, а справку с работы или залог подготовить необходимо. Избежать этих формальностей реально только при обращении в МФО.

Микрофинансовые компании имеют массу преимуществ перед банками. Самые существенные из них:

  • круглосуточная работа без выходных;
  • полностью автоматизированный процесс;
  • ускоренная обработка заявок (3–5 минут);
  • минимальные требования к клиентам (гражданство, паспорт);
  • 100% обслуживание онлайн;
  • разные варианты получения/погашения займа.

В онлайн-пространстве можно найти сотни организаций, кредитующих по интернету. Россиянам нужно выбирать компании, работающие в зоне RU. При подборе МФО следует учитывать стаж работы компании, репутацию на рынке, отзывы клиентов и, конечно, сами условия кредитования.

Как выдают быстрые займы на карту

Процесс выдачи микрокредитов у всех МФО одинаков. Сначала на сайте компании-кредитора клиент заполняет заявку, вписывая в соответствующие графы:

  • данные паспорта;
  • e-mail;
  • номер мобильного;
  • адрес;
  • место работы;
  • совокупный ежемесячный доход;
  • реквизиты банковской карточки.

Система быстро обрабатывает полученную информацию и отсылает претенденту ответ. В случае если он оказался положительным, деньги зачисляются на карту заемщика в течение 5–10 минут. При отказе можно подать повторную заявку или просто обратиться в другую МФО.

Погашать долг желательно за пару дней до окончания срока договора, чтобы перевод был вовремя зачислен на счет компании-кредитора. Если всей суммы на погашение нет, можно оплатить только проценты и включить пролонгацию еще на один срок.

Такова вся схема микрокредитования онлайн. Процесс действительно происходит очень быстро, без лишних формальностей и проверок. Очень удобно, если деньги нужны срочно и не хочется ехать в банк.

Один из самых быстрых сервисов займов на территории РФ — Гринмани https://greenmoney.ru/Services/bistrii-zaim

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