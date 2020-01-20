Где быстро взять микрозайм на карту

Приближаются праздники. Хочется весело их провести, подарить близким хорошие подарки, съездить куда-нибудь отдохнуть на выходные, а до зарплаты еще ой как далеко. Эта затруднительная ситуация знакома многим россиянам. Вариантов ее решения не так уж много.

Занимать у родственников давно уже не принято. Да и сама ситуация не позволяет одалживать деньги на подарки тем же самым людям. Идти в банк за займом — тоже не вариант. Особенно, если уже есть открытый кредит. Единственный разумный выход — быстренько оформить микрозайм через интернет на неделю-другую.

Как найти нужную организацию

Кредитуют онлайн сейчас как банки, так и МФО. Первый вариант равносилен обращению в обычный банковский офис. Хоть с менеджерами дело иметь и не придется, а справку с работы или залог подготовить необходимо. Избежать этих формальностей реально только при обращении в МФО.

Микрофинансовые компании имеют массу преимуществ перед банками. Самые существенные из них:

круглосуточная работа без выходных;

полностью автоматизированный процесс;

ускоренная обработка заявок (3–5 минут);

минимальные требования к клиентам (гражданство, паспорт);

100% обслуживание онлайн;

разные варианты получения/погашения займа.

В онлайн-пространстве можно найти сотни организаций, кредитующих по интернету. Россиянам нужно выбирать компании, работающие в зоне RU. При подборе МФО следует учитывать стаж работы компании, репутацию на рынке, отзывы клиентов и, конечно, сами условия кредитования.

Как выдают быстрые займы на карту

Процесс выдачи микрокредитов у всех МФО одинаков. Сначала на сайте компании-кредитора клиент заполняет заявку, вписывая в соответствующие графы:

данные паспорта;

e-mail;

номер мобильного;

адрес;

место работы;

совокупный ежемесячный доход;

реквизиты банковской карточки.

Система быстро обрабатывает полученную информацию и отсылает претенденту ответ. В случае если он оказался положительным, деньги зачисляются на карту заемщика в течение 5–10 минут. При отказе можно подать повторную заявку или просто обратиться в другую МФО.

Погашать долг желательно за пару дней до окончания срока договора, чтобы перевод был вовремя зачислен на счет компании-кредитора. Если всей суммы на погашение нет, можно оплатить только проценты и включить пролонгацию еще на один срок.

Такова вся схема микрокредитования онлайн. Процесс действительно происходит очень быстро, без лишних формальностей и проверок. Очень удобно, если деньги нужны срочно и не хочется ехать в банк.

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