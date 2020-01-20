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В Кремле назвали слухами возможные досрочные выборы Госдумы

18:49 20.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал трезво оценивать источники, распространяющие недостоверную информацию.

В Кремле назвали слухами возможные досрочные выборы Госдумы
Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать сведения о возможных выборах в ГД

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь темы выборов в Госдуму, напомнил, что Кремль никогда не комментирует неподтвержденную информацию, и призвал трезво оценивать источники.

Журналисты попросили его прокомментировать неподтвержденную информацию о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в декабре этого года.

«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — цитирует Пескова  РИА Новости.

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