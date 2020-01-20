В Кремле назвали слухами возможные досрочные выборы Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, касаясь темы выборов в Госдуму, напомнил, что Кремль никогда не комментирует неподтвержденную информацию, и призвал трезво оценивать источники.
Журналисты попросили его прокомментировать неподтвержденную информацию о возможности проведения досрочных выборов в Госдуму в декабре этого года.
«Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время. Призываем трезво оценивать всякие источники», — цитирует Пескова РИА Новости.