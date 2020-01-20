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Мишустин назначил преемника: «Обелить рынок» хочет новый глава ФНС Даниил Егоров

19:15 20.01.2020 Фото: Сергейя Бобылева / ТАСС
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Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Егоров предлагает «понятные правила игры», из-за чего бизнесу легко с ним работать. Это первое кадровое решение нового премьера.

Мишустин назначил преемника: Обелить рынок хочет новый глава ФНС Даниил Егоров
Новый глава ФНС Даниил Егоров назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.

Он уточнил, что задача ведомства — сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Егоров назвал свой подход «моделированием поведения налогоплательщика»: «Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, <…> потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, <…> начинаешь его тестировать. И, постоянно обновляя модель, внедряешь ее так, чтобы не ударить по рынку, но при этом компании начали отказываться от нелегальных схем».

По словам главы ФНС, речь идет об «абсолютно эгоистичном поведении», которое позволяет налоговикам затрачивать меньше сил. Как пишут «Ведомости», впервые такой подход Егоров в должности замглавы ФНС опробовал в 2014 году на рынке бытовой техники и электроники, когда понял, что вся отрасль «подвержена инфекции». Налоговики встретились с владельцами дистрибьютора, который уклонялся от налогов через цепочку фирм, показали им карту со схемой из облака компаний, через которые шли финансовые потоки, и предложили самостоятельно доплатить налоги. В итоге бизнесмены изменили схему работы и согласились поработать с остальным рынком для его очистки, утверждал тогда Егоров.

Бывший федеральный чиновник заявил газете, что Егоров «жесткий», но предлагает «понятные правила игры», из-за чего бизнесу легко с ним работать. По словам сотрудника налоговой службы, Егоров всегда боролся с формальным подходом при проверках предпринимателей, за что юристы называли его систему «оттепелью», которая меняет практику работы ФНС, заключают «Ведомости».

Назначение Егорова на пост главы налоговой службы — первое кадровое решение Мишустина в качестве премьер-министра, опубликованное 17 января. Ранее, c 2011 года, Егоров был замруководителя ФНС и отвечал за проверки бизнеса и внедрение новых ключевых технологий, передает РБК.

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От редакции

Бизнес будет спать спокойно?

Иван, 20 января 2020 19:42
Сыроежкин прямо.Помнитпесню Урри

Я с детства был послушным
Ребенком золотушным.
Я не любил проказы,
Но обожал приказы.

С тех пор для меня слово шефа - закон.
Вперед, никаких рассуждений!
Я только в одном глубоко убежден -
Не надо иметь убеждений.

В бою о личной шкуре
Не будет думать Урри.
Хозяину в угоду
Пойду в огонь и воду.

Всегда для меня слово шефа - закон.
Вперед, никаких рассуждений!
Я только в одном глубоко убежден -
Не надо иметь убеждений.

Бывает, я бунтую
И шефа критикую,
Я спорить с ним пытаюсь,
Но тут же просыпаюсь.

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