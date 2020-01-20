Родила в подъезде и бросила младенца: Голого новорожденного нашли жильцы многоэтажки в Томске

Ребенок получил легкое переохлаждение, медики оценивают его состояние как стабильное. Скорая помощь доставила малыша в перинатальный центр. СК ищет мать, которой грозит до 15 лет лишения свободы за покушение на убийство.

СК расследует происшествия с детьми

Следователи проверяют версию о том, что брошенный новорожденный младенец появился на свет в подъезде многоквартирного дома, сообщила РИА Томск в понедельник представитель регионального управления СК, отметив, что жильцы обнаружили ребенка голым.

В понедельник, 20 января, региональное управление СК возбудило дело по факту обнаружения в подъезде многоэтажном дома в Томске новорожденного ребенка. Девочка была найдена вечером 18 января жильцами многоквартирника, бригада скорой помощи экстренно доставила ее в областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко. Ребенок получил легкое переохлаждение, медики оценивают его состояние как стабильное.

«Следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе ту, по которой роды произошли непосредственно в подъезде», – сказала представитель СК. Она добавила, что соседи обнаружили ребенка в подъезде голым.

Как сообщил агентству источник в оперативных службах города, ЧП произошло в девятиэтажке по адресу улица Бирюкова, 2 – в микрорайоне Солнечный.

Также сообщалось, что матери ребенка грозит пять лет лишения свободы по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального СУ СК. В настоящее время устанавливается личность подозреваемой.