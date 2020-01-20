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Взрыва не было: травму глаза на рабочем месте получил сотрудник ИТПМ в Новосибирске

19:45 20.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Полицейским сообщали из больницы, что привезли из Института теоретической и прикладной механики, что в Академгородке, пациента с травмированным глазом. Правоохранители разбираются.

Взрыва не было: травму глаза на рабочем месте получил сотрудник ИТПМ в Новосибирске
Полиция проводит проверку по факту травмирования сотрудника института в Новосибирском Академгородке

Полиция проводит проверку по факту получения травм сотрудником Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В пятницу поступило сообщение, что в 13:30 по местному времени в больницу поступил сотрудник института, который получил на рабочем месте травму глаз», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что речь не идет о взрыве, уточнив, что травма была получена на рабочем месте.

Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича создан в 1957 году. Институт располагает серией аэродинамических установок, среди которых гиперзвуковая аэродинамическая труба АТ-303. Основные направления научной деятельности ИТПМ СО РАН: математическое моделирование в механике, аэрогазодинамика, физико-химическая механика, механика твердого тела, деформации и разрушения.

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