Мать крепко спала: Умер 4-месячный мальчик от ожогов батареей ночью в Татарстане

СК возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Тело погибшего ребенка нашел отец, вернувшийся утром с работы.

Младенец скончался от ожогов во время сна

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, на теле которого обнаружили ожоги. Об этом в понедельник сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.

«18 января 2020 года в селе Ютазы одноименного района республики обнаружено тело четырехмесячного мальчика с ожогами различных частей тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером мать уложила мальчика спать рядом с собой на диван. В какой-то момент он скатился с дивана на батарею, от чего получил смертельные ожоги. Тело ребенка нашел отец, пришедший утром.