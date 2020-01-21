21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Работа в Бердске

16:37 21.01.2020
2 5

Ищу работу: Бесплатно размести резюме на сайте www.rabotanso.ru. Ищу работника: бесплатно размести вакансию на сайте www.rabotanso.ru.

Работа в Бердске

Все меньше объявлений о поиске работы и о вакансиях в газетах и журналах, но все больше их на специализированных сайтах по поиску работу.
В Бердске на сайте www.rabotanso.ru для тех, кто ищет работников, и тех, кто ищет работу, предоставлены большие возможности.

Размещать вакансии и резюме могут не только жители Бердска, но и из других регионов Новосибирской области и России.

Соискателям

Соискатели работы, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно размещать неограниченное количество резюме. Могут из своего кабинета подписываться на вакансии, вносить правку в резюме, отключать его или продлевать, могут получать письма от работодателей. Полную информацию в резюме соискателя могут видеть только зарегистрированные на сайте работодатели.

Работодателям

Работодатели, имея регистрацию на сайте, могут бесплатно иметь одну активную вакансию. При оплате одного из тарифов они могут иметь 20 или 50 активных вакансий плюс к ним дополнительные возможности. Например, подписка на резюме соискателей, приоритет в поиске.

Кроме этого, работодатели могут отдельно покупать услуги. Счет на услугу можно выписать из личного кабинета на сайте www.rabotanso.ru или оплатить непосредственно через интернет.

Каждый сможет видеть статистику просмотров своей вакансии или резюме.
В нашем регионе самым старейшим и востребованным ресурсом по поиску работы был и остается сайт НГС. С недавних пор размещение вакансии стало там платным, 600 рублей за одну вакансию.

На сайте www.rabotanso.ru одна вакансия остается бесплатной по-прежнему.
Размещенные вакансии и резюме выходят в информерах на сайтах www.kurer-sreda.ru и www.vesiskitim.ru

Задать свои вопросы вы можете, позвоните 8(383-41)2-15-51, 8(383-41)2-70-12.
Если вы хотите прослушать презентацию сайта, рассказ о его возможностях, звоните, и мы к вам приедем.

Мнение читателей
0
5
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы ищите работу?

Аноним, 28 ноября 2019 11:07
НВР:
Да
Аноним, 28 ноября 2019 19:59
Бесплатную работу найти не проблема - дураков у нас любят, а вот , чтоб семью прокормить, так это в Новосибирск или в Москву, в Бердске только "профессия" по блату хорошо оплачивается для большинства жителей Бердска!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ледовую переправу открыли в Новосибирской области
18:15 21-01-2020
Ледовую переправу открыли в Новосибирской области
БердскГенплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном
18:00 21-01-2020
Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном
БердскМама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься нереально
17:52 21-01-2020
Мама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься нереально
В заложниках у кошки два дня просидела жительница Архангельска 1
17:45 21-01-2020
В заложниках у кошки два дня просидела жительница Архангельска
Лишится поста вице-премьера в правительстве Мишустина Антон Силуанов
17:30 21-01-2020
Лишится поста вице-премьера в правительстве Мишустина Антон Силуанов
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:30 21-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
БердскФутбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Авангард" за 43 млн рублей построят в 2020 году в Бердске
17:15 21-01-2020
Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе
БердскИщем рожденных 23 февраля и 8 марта! 1
17:01 21-01-2020
Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!
Выгнала в мороз больную ангиной девочку из-за рубля кондуктор в Екатеринбурге
17:00 21-01-2020
Выгнала в мороз больную ангиной девочку из-за рубля кондуктор в Екатеринбурге
Как перевести ребенка на домашнее образование?
16:55 21-01-2020
Как перевести ребенка на домашнее образование?