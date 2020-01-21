Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!

Для очередного выпуска журнала «Парад» редакция ищет женщин и мужчин, которые родились 8 марта или 23 февраля.



Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращается к читателям за помощью. Ищем героев для очередного выпуска журнала «Парад».

Ищем людей, которые отмечают «двойной праздник» — мужчин и женщин, которые отмечают день рождения 23 февраля или 8 марта. Приглашаем читателей поучаствовать в рубрике «Гость номера». нам нужны 10 историй! Расскажите о себе, свои истории празднований и необычных поздравлений.

Заявки на участие нужно прислать на электронную почту редакции bkurer@mail.ru, а также по телефону 2-15-51. Оставьте, пожалуйста, контактный номер для связи, с вами свяжется журналист и возьмёт интервью.

Заявки принимаются до 30 января!