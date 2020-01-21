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Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

16:52 21.01.2020 Фото: архив редакции
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5 марта в газете мы опубликуем проект, и вы сможете подарить самому близкому человеку на земле уникальный подарок.

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Мама Алена , дочки Маруся и Яна
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 61 новостей

Дорогие читатели! Запускаем новый фотомарафон — «Селфи с мамой». Он уже стал традиционным. Посвящаем его 8 марта, а точнее, самому близкому и самому дорогому на земле человеку – маме.

Фотопроект «Селфи с мамой» опубликуем в 5 марта в газете «Курьер.Среда.Бердск».

Вы сможете купить газету и подарить маме.

Присылайте фото на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Селфи с мамой». Подпишите имя и фамилию мамы.
На фото могут быть мамы, уже ушедшие в мир. Но мама вечно живет в нашем сердце и оберегает нас.

Кроме газеты мы разметим альбом «Селфи с мамой» в группе «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети «ВКонтакте».

Внимание! Присылая в нашу редакцию фотографию, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста.

Фото УЖЕ начинаем принимать! Высылать можно до 25 февраля 2020 года. Ждем!

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Рудис Елизавета

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама — Вишникина Наталья и Ишимова Елена, дети — Алена, Нина и Женя

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Мама Наталья и дочь Анастасия

Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Анжелика и моя мама Зарина

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