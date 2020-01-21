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Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности — муж решается на развод

11:15 21.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Женщина может заниматься сексом и после климакса, но если она отфутболивает супруга или относится к интиму, как рутиной обязанности, то мужчина не может себя долго чувствовать «плохим», которому нужен только секс и решается на развод.

Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности муж решается на развод
На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности муж решается на развод

Если жена относится к сексу как к рутинной обязанности — муж решается на разводУже 10 лет в браке: Как добавить страсть давним отношениямЕщё 32 новостей

Число разводов по стране ежегодно растет. В Бердске в 2019 году зарегистрировано на 64 развода больше, чем в 2018-м.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в 2019 году количество записей актов о расторжении брака зарегистрировано 623. В 2018-м —  559. На 64 развода больше в 2019 году в Бердске, чем в предыдущем,  — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского ЗАГСа Лариса Крокус.
Чаще всего разводятся люди в возрасте 25-39 лет.

Почему мужчины решают уйти из семьи, рассказывает психотерапевт из Новосибирска Игоря Лях.

— Мужчины, как и женщины, уходят из семьи, потому что перестают чувствовать любовь к своему партнеру или любовь партнера. Желание ощущать, чувствовать, что ты любишь и любим, особенно в молодости — очень сильное. Оно часто служит причиной расставания,- считает специалист.
Женщина может сказать — я его не привлекаю, у него появилась любовница, поэтому он уходит. Практика семейного консультанта показывает, что это не так. У молодых отчуждение начинается с отсутствия внимания. Когда в семье появляется малыш — женщина переключается на ребенка, забывая о супруге.

— Я советую поговорить и попытаться понять, почему пострадало взаимное внимание друг к другу. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы пережить охлаждение в отношениях. И партнеры живут дальше вместе долго и счастливо, — говорит Игорь Вячеславович.

Мужчина после 30 лет, зачастую, решает уйти из семьи, потому что не имеет влияния в семье. Если он выполняет только роль добытчика, когда он по жизни успешный, получает высокую зарплату, подчиненные ему смотрят в рот и ловят каждое его слово, а дома его ни во что ни ставят, он уходит.

— Ко мне нередко обращаются мужчины после 50 лет, которые жалуются, что партнерша отказывает в сексе. Они чувствуют себя старыми и никчемными. Женщина может заниматься сексом и после климакса, но если она отфутболивает супруга или относится к интиму, как рутиной обязанности, мужчина не может себя долго чувствовать «плохим», которому нужен только секс и решается на развод, — рассказал психотерапевт.

В писках утешения он заводит себе более молодую любовницу, но не потому, что он гад такой, а потому-что его жена не хочет с ним идти в постель. Бывает, мужчина уходит в никуда, когда вместе невыносимо.

— Если муж говорит, что хочет развестись — поговорите. Если общение качественное — семья сохраняется. Брак — соглашение, и если один проявляет больше эгоизма и постоянно перетягивает одеяло на себя, развод неминуем, — убежден Игорь Лях.

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Почему жена относится к сексу как к рутинной обязанности?

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