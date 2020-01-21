21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом

Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус

08:26 21.01.2020 Фото: Агентство Авто Статус
0

Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок в Авто Статусе.

Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус
Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков

Страхование ОСАГО(низкий баз. тариф).КАСКО оптимальная цена в надежной страховой компании.Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок!

Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков!

Официально работаем с Согласием, ВСК, РЕСО, Альфа, Югория, Зета

Звоните! Подробно ответим по телефонам:

89139294701-ОСАГО, страхование от несчасного случая.(Whats App -89994632091)

89139294705- ОСАГО, КАСКО, страхование домов, дач.(Whats App -89529440091- пишите)

Адрес: Бердск, ул. Ленина 89/15 (вход через Мари Ра на 18 кв-ле) 7 этаж, офис 701(Лифты в левом крыле работают)

Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А ваша недвижимость застрахована?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Горящий в Новосибирске Крематорий попал на видео
08:32 21-01-2020
Горящий в Новосибирске Крематорий попал на видео
Сломал череп подростку кольцом-печаткой из-за причёски юноша в Кузбассе
08:30 21-01-2020
Сломал череп подростку кольцом-печаткой из-за причёски юноша в Кузбассе
Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус
08:26 21-01-2020
Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус
Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области 1
22:03 20-01-2020
Пьяные школьники изнасиловали почтальона в Ленинградской области
Мать крепко спала: Умер 4-месячный мальчик от ожогов батареей ночью в Татарстане 2
21:45 20-01-2020
Мать крепко спала: Умер 4-месячный мальчик от ожогов батареей ночью в Татарстане
Гибель четырех российских военных в Сирии фейком назвали в Минобороны РФ
21:30 20-01-2020
Гибель четырех российских военных в Сирии фейком назвали в Минобороны РФ
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы 2
21:15 20-01-2020
Путин внес законопроект о поправках в Конституцию на рассмотрение Госдумы
Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни
21:02 20-01-2020
Кадыров отказался уходить с поста главы Чечни
Пьяного чиновника-дебошира в наручниках везли на тележке полицейские в московском аэропорту Внуково 3
20:48 20-01-2020
Пьяного чиновника-дебошира в наручниках везли на тележке полицейские в московском аэропорту Внуково
Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье 1
20:27 20-01-2020
Сняли на видео массовую драку после турнира по джиу-джитсу в Подмосковье