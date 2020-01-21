Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус

Страхование ОСАГО(низкий баз. тариф).КАСКО оптимальная цена в надежной страховой компании.Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок!
Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков!
Официально работаем с Согласием, ВСК, РЕСО, Альфа, Югория, Зета
Звоните! Подробно ответим по телефонам:
89139294701-ОСАГО, страхование от несчасного случая.(Whats App -89994632091)
89139294705- ОСАГО, КАСКО, страхование домов, дач.(Whats App -89529440091- пишите)
Адрес: Бердск, ул. Ленина 89/15 (вход через Мари Ра на 18 кв-ле) 7 этаж, офис 701(Лифты в левом крыле работают)
Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск