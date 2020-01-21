Срочно надо сделать ОСАГО или другую страховку? Звоните, пишите в Авто Статус

08:26 21.01.2020 Фото: Агентство Авто Статус 0

Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок в Авто Статусе.

Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков Страхование ОСАГО(низкий баз. тариф).КАСКО оптимальная цена в надежной страховой компании.Страхование домов, дачи — скидки до 50% от действующего тарифа. Индивидуальная система скидок! Страхование КАСКО, жизни,имущества для банков! Официально работаем с Согласием, ВСК, РЕСО, Альфа, Югория, Зета Звоните! Подробно ответим по телефонам: 89139294701-ОСАГО, страхование от несчасного случая.(Whats App -89994632091) 89139294705- ОСАГО, КАСКО, страхование домов, дач.(Whats App -89529440091- пишите) Адрес: Бердск, ул. Ленина 89/15 (вход через Мари Ра на 18 кв-ле) 7 этаж, офис 701(Лифты в левом крыле работают) Источник: Раздел Агентства Авто Статус на сайте Весь Бердск

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции А ваша недвижимость застрахована? Ответить