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Сломал череп подростку кольцом-печаткой из-за причёски юноша в Кузбассе

08:30 21.01.2020 Фото: pixabay.com
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Пострадавший получил ушиб головного мозга, перелом височной кости, возбуждено уголовное дело.

Сломал череп подростку кольцом печаткой из за причёски юноша в Кузбассе
Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 17-летнего жителя города Осинники, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый встретил на улице сверстника, с которым они обучались в одном колледже, стал предъявлять ему претензии по поводу его прически. В ответ тот оскорбил его нецензурной бранью. Подросток ударил знакомого кулаком в голову, удар пришелся в висок, при этом на пальце у него было кольцо-печатка. У потерпевшего закружилась голова, он с трудом дошел до дома, где родственники вызвали ему «скорую помощь». Молодого человека госпитализировали, у него диагностировали ушиб головного мозга, перелом височной кости. Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СКР по Кемеровской области

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