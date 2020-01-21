Горящий в Новосибирске Крематорий попал на видео

В Новосибирске загорелся пункт приема заказов Крематория, он расположен по адресу улиц Фрунзе, 67/1.
«Пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном административном здании на улице Фрунзе. Сообщение поступило в 23:11. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Для локализации возгорания сотрудникам МЧС потребовалось около 40 минут. Угрозы распространения огня нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации открытого огня», — сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.
Местные жители пожаловались на едкий дым, которым заполонило окрестности.
Сотрудники полиции частично перекрыли движение по улице Фрунзе.
на официальной странице Новосибирского крематория в социальной сети «Вконтакте» сказано, что оформление услуг по кремации будет производиться непосредственно в здании Новосибирского крематория.
К утру 21 января пожарные завершили проливку конструкций здания.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.