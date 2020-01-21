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Горящий в Новосибирске Крематорий попал на видео

08:32 21.01.2020 Фото: АСТ-54
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Загорелся пункт оформления заказов на улице Фрунзе, общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Горящий в Новосибирске Крематорий попал на видео
В Новосибирске загорелся пункт приема заказов Крематория, он расположен по адресу улиц Фрунзе, 67/1.

В Новосибирске загорелся пункт приема заказов Крематория, он расположен по адресу улиц Фрунзе, 67/1.

«Пожарные ликвидируют возгорание в одноэтажном административном здании на улице Фрунзе. Сообщение поступило в 23:11. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений, обнаружено интенсивное горение в центральной части здания. Для локализации возгорания сотрудникам МЧС потребовалось около 40 минут. Угрозы распространения огня нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации открытого огня», — сообщили в пресс-службе МЧС по НСО.

Местные жители пожаловались на едкий дым, которым заполонило окрестности.

Сотрудники полиции частично перекрыли движение по улице Фрунзе.

на официальной странице Новосибирского крематория в социальной сети «Вконтакте» сказано, что оформление услуг по кремации будет производиться непосредственно в здании Новосибирского крематория.

К утру 21 января пожарные завершили проливку конструкций здания.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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