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Отменил снижение долга МК «Сибиряк» к КБУ Бердска с 57 до 5,7 млн рублей суд Новосибирска

20:15 21.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Владимир Воспанчук: «Наши требования остались прежними — в 63 млн рублей». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил иск КБУ на новое рассмотрение.

Отменил снижение долга МК Сибиряк к КБУ Бердска с 57 до 5,7 млн рублей суд Новосибирска
Владимир Дыненков осужден за хищение воды у Бердска 10 декабря
Сюжет: Вода Кожина
Отменил снижение долга МК Сибиряк к КБУ Бердска с 57 до 5,7 млн рублей суд Новосибирска

Отменил снижение долга МК «Сибиряк» к КБУ Бердска с 57 до 5,7 млн рублей суд НовосибирскаИщет любую работу осужденный за хищение воды на 5,7 млн рублей экс-директор КБУ Бердска Александр КожинЕщё 60 новостей

Новый виток появился в судебных тяжбах между МК «Сибиряк» и муниципальным Комбинатом бытовых услуг Бердска. 15 января арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил иск КБУ на новое рассмотрение. Напомним, 10 декабря судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич вынесла свой вердикт по делу о хищении воды на 170 млн рублей. Суд переквалифицировал деяния экс-директора КБУ Александра Кожина и его подельников — Сергея Оленича и Владимира Дыненкова с части 4 на часть 1 статьи 286 УК РФ. Суд признал их виновными в превышении должностных полномочий. При этом установил — действия Кожина, Оленича и Дыненкова не причинили тяжких последствий в виде материального ущерба КБУ и муниципалитету.

Татьяна Васюхневич приговорила всех фигурантов уголовного дела к наказанию в виде лишения свободы в колонии-поселении. Александра Кожина — к 3 годам 3 месяцам, Владимира Дыненкова — к 1 году 11 месяцам, и Сергея Оленича — к 1 году 11 месяцам. Экс-директору КБУ Бердска запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности.

Стоит отметить, что вместе с рассмотрением уголовного дела шел судебный процесс, но уже в арбитражном суде. В мае 2018 года КБУ предъявил «Сибиряку» иск на 63 млн рублей. Арбитражный суд Новосибирска 25 марта 2019 год пришел к выводу, что МК «Сибиряк» должен выплатить КБУ 57 млн рублей. Но 7-ой арбитражный апелляционный суд в Томске отменил это решение. Сумма иска «упала» до 5,7 млн рублей. И это решение вступило в законную силу. Но КБУ обжаловал его в кассационной инстанции 15 января. Кассационный суд отменил решение о снижении долга МК «Сибиряк» с 57 млн рублей до 5,7 рублей.

— Наши требования остались прежними — в 63 млн рублей. Какое решение будет — покажет суд и время, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Бердска Владимир Воспанчук сегодня, 21 января.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг», договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

По версии следствия, Дыненков, не желая погашать задолженность, через Сергея Оленича, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство», обратился к директору КБУ Александру Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей.

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От редакции

Долго еще будут длится суды?

Аноним, 21 января 2020 12:11
НВР:
Долго.Это же конкретные пацаны,за базар отвечают. Потихоньку тырят,а как отвечать так в кусты.

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