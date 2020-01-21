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Девственность выставила на продажу за 50 тысяч евро юная украинка

21:00 21.01.2020 Фото: strana.ua
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Девушка с ником Polisha готова отдаться и за 50 тысяч евро. На страничке сказано, что врач подтвердил ее девственность.

Девственность выставила на продажу за 50 тысяч евро юная украинка

Помимо продажи девственности, девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа.

Вслед за Катей из Украины, выставившей на сайте эскорт-услуг свою девственность за 100 тысяч евро, еще одна наша соотечественница хочет продать невинность. Правда, Катина ровесница под ником Polisha готова отдаться и за 50 тысяч евро.

Анкета девушки размещена там же, где и предприимчивой Кати — на сайте Сinderella escorts.

На страничке Polisha сказано, что врач подтвердил ее девственность. Чтобы удостовериться, что ее не касался мужчина, покупатель может либо пригласить доктора на встречу, либо навестить вместе с девушкой медика в Германии за день до первого секса.

Минимальная ставка для покупателя невинности составляет 50 000 евро.

Polisha рассказала, почему хочет продать свою девственность.

«Я хочу продать свою девственность, потому что чувствую себя подобно птице в клетке. Я хочу чувствовать себя свободно и получить все счастье этой жизни. На полученные деньги я хотела бы закончить учебу за границей и купить дом моей мечты у моря», — сказала девушка.

Помимо продажи девственности, девушка также ищет богатого покровителя или состоятельного мужа. Она также готова получить финансовую поддержку от нетребовательного спонсора без секса. В месяц предприимчивая барышня требует 10 тысяч евро.

Напомним, Катя, стартовая цена на девственность которой составляла 100 тысяч евро, в итоге продала ее за 1,2 миллиона.

Источник: strana.ua

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От редакции

Найдет покупателя?

Аноним, 21 января 2020 11:41
Теперь наши "духовные" идеалы полностью совпали с идеалами ростовщиков? Продать честь, совесть, землю предков, наследие предков, свой Род тому, кто даст копеечку?
Аноним, 21 января 2020 12:08
и это только начало. Сегодня по ящику такую же рекламировали,которпя за мат.капитал родит.Ищет кандидата.
Аноним, 21 января 2020 13:31
ваши?
то есть с украины тут пишите чтоли?
Аноним, 21 января 2020 13:58
"и это только начало"... шаблоны-то меняйте хоть иногда :))
Ириска, 21 января 2020 12:29
Жила была девочка...сама виновата! Так ведь можно и старой девой остаться)))
аноним, 21 января 2020 12:30
Сбывается писание,и это страшно что у нас это происходит.Не успели опомнится и это при дверях!
Аноним, 21 января 2020 13:31
это на украине.
ну если вы бердчанин конечно, и не троль проплаченный
Аноним, 21 января 2020 16:17
"это на украине.ну если вы бердчанин конечно, и не троль проплаченный"

Голову хотя бы ради прикола включайте, славяне "тама и тута" чем отличаются? Мораль ростовщичества в почете сегодня у славян в СНГ, а на свой Род наплевали окончательно, потому и вымираем...
Аноним, 21 января 2020 12:34
Забираю!
Аноним, 21 января 2020 13:01
Пфффф.... Надо же какое самомнение. А она нужна кому-то, её девственность? Особенно за 50 штук-то? Удовольствие, прямо скажем, довольно специфическое. Для довольно специфичных же людей...

На ютубе есть интервью известной порноактрисы в жанре БДСМ. Девочки с "правильными советскими" родителями, сыгравшими не последнюю роль в том, что в итоге она ударилась в БДСМ. Так вот она в числе прочего рассказывает про эпизод продажи своей девственности. За гораздо меньшие деньги. Рассказывает также как это всё в итоге произошло. Никакого пафоса, никаких "птиц в клетке". Всё довольно обыденно и в каком-то смысле даже грязно. Покупатель - житель российских югов. Любят некоторые из наших бывших кавказских соотечественников такое...
Аноним, 21 января 2020 15:41
Газу нету, угля нету, ничего нету, вот и поставят сейчас на промышленный поток продажу. Хоть чем-то бюджет будут наполнять.
При нынешнем уровне гемео пластики верить целостности смешно.
Аноним, 21 января 2020 16:26
"Газу нету, угля нету, ничего нету, вот и поставят сейчас на промышленный поток продажу. Хоть чем-то бюджет будут наполнять. " У нас чем лучше в НСО? Забыли скандал о продаже невостребованных трупов из Новосибирска в музей анатомии Европы, память коротка? "Скандал в Новосибирске: трупы считали невостребованными 11:11 23.04.2003 (обновлено: 19:18 05.06.200150
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https://ria.ru/20030423/370849.html
Аноним, 21 января 2020 20:25
Судя по лицу на фотографии , девственность свою она продаёт уже далеко не в первый раз и видимо на профессиональной основе. Похоже с пластическим хирургом нашла общий язык.
Аноним, 21 января 2020 21:45
Простите а "предпинсионеров"берут?Терять то нечего...
Raven, 21 января 2020 22:01
А сколько стоит операция по восстановлению девственности?

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