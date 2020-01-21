Приказал срезать колею и вывезти горы снега у жилых домов мэр Бердска

Евгений Шестернин распорядился и о ото, чтобы с дорог исчезла снежная колея. Примерно на 14 тыс. квадратных метров летней колейности дорог наложилась снежная.

Жители Бердска часто жалуются на колейность дорог

— Блестит, как зеркало. Скользко очень. Техника прошла, колею срезала на дороге. Но песко-соляной смесью не посыпали. Да и горы снега на выездах никуда не исчезли. Скоро весна, куда растаявший снег потечет? — пишет в «Курьер. Среда. Бердск» бердчанин Олег 20 января.

Наиболее проблемные дороги обсудили и на совещании чиновников в горадминистрации Бердска 20 января.

— С учетом зимнего времени, основная проблема службы была содержание улично-дорожной сети Бердска в нормативном состоянии. Основной задачей была поставлена подготовка территорий храмов в связи с празднованием Крещения Господня. Также были направлены силы на устранение колейности, зон видимости, парковок, сужения автодорог. И именно внутриквартальные территории. До 16 января шли работы в соответствии с графиком, но прогноз погоды на выходные — ожидалась метель — были перераспределены. Все усилия были направлены на ночные смены по поддержанию улично-дорожной сети в проездном состоянии. И как результат, в субботу на 16 часов дня все были подготовлены, к вечеру были очищены от снега все подъезды к частному сектору, а на следующий день — внутриквартальные проезды. Перебоев по транспорту не было. Мы обращали внимание на 137 адресов для маршрута машин скорой помощи, — отчитался о проделанной работе замдиректора УЖКХ Бердска Владимир Захаров.

Мэр Бердска Евгений Шестернин обратил внимание на дороги, из-за колейности которых машины уносит в занос.

— Я давал поручение составить проанализировать участки дорог, где имеется повышенная зона колейности. Чтобы они были подвержены более тщательному вниманию со стороны очистки, потому что колейность летняя, которая есть на дороге, и если еще и следом накладывается зимняя, с учетом некачественной уборки, то колея получается очень проблемная. сколько таких участков дорог? — поинтересовался Евгений Анатольевич.

Владимир Захаров заверил, он совершил объезд городских дорог в компании с директором ЦМУ Бердска Игорем Сысоевым. Как выяснилось, в Бердске пять «проблемных» дорог. Это улицы Островского, Свердлова, попова, Красноармейская.

— Если честно, название одной улицы выпало из головы. Если взять именно асфальтового покрытия, то 38 тыс. квадратных метров. Там, где на летнюю колейность накладывается снежная — около 14 тыс. квадратных метров, — резюмировал Владимир Захаров.

Евгений Шестернин дал задание: определиться с внутриквартальными зонами, домами, которые находятся в зоне подтопления, «играют не в сторону благополучия».

— Пора уже говорить о вывозе снега. Нужно побыстрее подготовиться к весне, чтобы это не было проблематично. Нужно скоординировать эти действия, — дал указания подчиненным мэр Бердска 20 января.