Ликвидировать Центр развития предпринимательства в Новосибирской области предложили аудиторы

В структуру предприятия включены Центр предпринимательства и Центр экспорта.

Аудиторы нашли в деятельности предприятия ряд существенных недочетов. При проверке была обнаружена просроченная задолженность за аренду, которая составила 46,16 млн руб. (5,1% от всей стоимости сданного в аренду имущества), стоимость невозвращенного оборудования составила 16,1 млн руб. (1,8%).

В структуру предприятия включены Центр предпринимательства и Центр экспорта. В управлении ГУП — здание Бизнес-инкубатора в Кольцово и помещения в зданиях на Объединения, 9 и 9/1. За ГУП закреплено оборудование, которое сдается в аренду организациям. Имущество, предназначенное для передачи в аренду, составляет 83,2% от стоимости имущества предприятия, на момент проверки передано в аренду три четверти имущества в стоимостном выражении.

При сдаче в аренду помещений контрольно-счетная палата нашла, что экономическое обоснование определения стоимости содержания нежилых помещений на предприятии отсутствует. Также предприятием после окончания срока действия договора аренды не проводились конкурсные процедуры, в результате те же компании оставались в помещениях по льготной ставке. Кроме того, аудиторы выяснили, что 7 резидентов, занимающих 53,9% площади, имеют признаки аффилированности с организациями, ранее размещавшимися в бизнес-инкубаторе, — по закону максимальный срок предоставления имущества в аренду субъектам МСП не должен превышать три года.

В отчете КСП указано, что 131 системный блок, 142 монитора, 16 принтеров и другое оборудование, закупленное для бизнес-инкубаторов, в течение 12 лет не использовалось и хранится на складе. Также не используется значительное количество оборудования бывшего в употреблении, но находящееся в рабочем состоянии. «При отсутствии потребности резидентов в указанном имуществе у предприятия имелись правовые основания его реализации, — указывают аудиторы. — Бездействие предприятия привело к неэффективному использованию государственного имущества».

В результате Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности ликвидации ГУП НСО «НОЦРПП» с передачей закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения имущества в казну Новосибирской области, а также провести оценку фактического состояния имущества, его рыночной стоимости, экономически обоснованную стоимость аренды, а также дальнейшую потребность предпринимателей в аренде либо выкупе данного имущества.

На заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания региона, прошедшего в конце прошлой недели, было сообщено, что директор ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» подал заявление на увольнение. Зампредседателя комитета Ирина Диденко, добавила, что депутаты неоднократно призывали министерство промышленности к принятию управленческих решений в отношении ГУПа.

ГУП НСО «НОЦРПП» образован в 1999 году. Учредитель — правительство Новосибирской Области. Исполняющим обязанности директора с 19 декабря является Андрей Федоренко, ранее занимавший пост замдиректора по экономическим вопросам. До 19 декабря руководителем ГУП был Сергей Ярков. Баланс на конец 2018 года составил 586 млн руб., выручка — 64,4 млн руб., чистый убыток — 71 млн руб.

Источник: РБК