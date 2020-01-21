21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Ликвидировать Центр развития предпринимательства в Новосибирской области предложили аудиторы

11:30 21.01.2020 Фото: maps.nso.ru
2 0

Контрольно-счетная палата региона проверила работу ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» и поставила вопрос о его ликвидации

Ликвидировать Центр развития предпринимательства в Новосибирской области предложили аудиторы
В структуру предприятия включены Центр предпринимательства и Центр экспорта.

Аудиторы нашли в деятельности предприятия ряд существенных недочетов. При проверке была обнаружена просроченная задолженность за аренду, которая составила 46,16 млн руб. (5,1% от всей стоимости сданного в аренду имущества), стоимость невозвращенного оборудования составила 16,1 млн руб. (1,8%).

В структуру предприятия включены Центр предпринимательства и Центр экспорта. В управлении ГУП — здание Бизнес-инкубатора в Кольцово и помещения в зданиях на Объединения, 9 и 9/1. За ГУП закреплено оборудование, которое сдается в аренду организациям. Имущество, предназначенное для передачи в аренду, составляет 83,2% от стоимости имущества предприятия, на момент проверки передано в аренду три четверти имущества в стоимостном выражении.

При сдаче в аренду помещений контрольно-счетная палата нашла, что экономическое обоснование определения стоимости содержания нежилых помещений на предприятии отсутствует. Также предприятием после окончания срока действия договора аренды не проводились конкурсные процедуры, в результате те же компании оставались в помещениях по льготной ставке. Кроме того, аудиторы выяснили, что 7 резидентов, занимающих 53,9% площади, имеют признаки аффилированности с организациями, ранее размещавшимися в бизнес-инкубаторе, — по закону максимальный срок предоставления имущества в аренду субъектам МСП не должен превышать три года.

В отчете КСП указано, что 131 системный блок, 142 монитора, 16 принтеров и другое оборудование, закупленное для бизнес-инкубаторов, в течение 12 лет не использовалось и хранится на складе. Также не используется значительное количество оборудования бывшего в употреблении, но находящееся в рабочем состоянии. «При отсутствии потребности резидентов в указанном имуществе у предприятия имелись правовые основания его реализации, — указывают аудиторы. — Бездействие предприятия привело к неэффективному использованию государственного имущества».

В результате Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о целесообразности ликвидации ГУП НСО «НОЦРПП» с передачей закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения имущества в казну Новосибирской области, а также провести оценку фактического состояния имущества, его рыночной стоимости, экономически обоснованную стоимость аренды, а также дальнейшую потребность предпринимателей в аренде либо выкупе данного имущества.

На заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания региона, прошедшего в конце прошлой недели, было сообщено, что директор ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» подал заявление на увольнение. Зампредседателя комитета Ирина Диденко, добавила, что депутаты неоднократно призывали министерство промышленности к принятию управленческих решений в отношении ГУПа.

ГУП НСО «НОЦРПП» образован в 1999 году. Учредитель — правительство Новосибирской Области. Исполняющим обязанности директора с 19 декабря является Андрей Федоренко, ранее занимавший пост замдиректора по экономическим вопросам. До 19 декабря руководителем ГУП был Сергей Ярков. Баланс на конец 2018 года составил 586 млн руб., выручка — 64,4 млн руб., чистый убыток — 71 млн руб.

Источник: РБК

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Обращались к властям за помощью в развитии бизнеса?

Аноним, 21 января 2020 11:36
"Контрольно-счетная палата региона проверила работу ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» и поставила вопрос о его ликвидации"

Промышленность в НСО увеличивается за время финансирования этой конторы? НЕТ? Только сокращается? Тогда на фиг она кушает за счёт наших налогов, зарплаты там явно не МРОТ считают?
Аноним, 21 января 2020 12:09
ни одному предпринимателю помощи не оказано.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРасписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска
13:45 21-01-2020
Расписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска
Бердск«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска 62
13:30 21-01-2020
«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
Закрепить норму о традиционных семьях в конституции Украины предложила Тимошенко
13:30 21-01-2020
Закрепить норму о традиционных семьях в конституции Украины предложила Тимошенко
Силовой захват ДНР и ЛНР предложили на Украине
13:15 21-01-2020
Силовой захват ДНР и ЛНР предложили на Украине
Срочно: из-за токсичности отзывает кружку TROLIGTVIS у покупателей IKEA
13:01 21-01-2020
Срочно: из-за токсичности отзывает кружку TROLIGTVIS у покупателей IKEA
БердскПриказал срезать колею и вывезти горы снега у жилых домов мэр Бердска
13:00 21-01-2020
Приказал срезать колею и вывезти горы снега у жилых домов мэр Бердска
7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года
12:45 21-01-2020
7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года
Принудительно лечить пьяных нарушителей предложили в России
12:45 21-01-2020
Принудительно лечить пьяных нарушителей предложили в России
Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска 1
12:30 21-01-2020
Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска
БердскИнвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего
12:16 21-01-2020
Инвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего