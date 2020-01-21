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24 и 25 января пройдут собрания для родителей будущих первоклассников в Бердске

11:45 21.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Собрание 24 января пройдет в 18:30 а базе СОШ №12, 25 января — в 11 часов на базе Лицея №6.

24 и 25 января пройдут собрания для родителей будущих первоклассников в Бердске
Родителям расскажут правила приема детей в первый класс

24 января в 18.30 ч. на базе СОШ №12 и 25 января в 11.00 ч. на базе «Лицей №6» состоятся общегородские родительские собрания для родителей будущих первоклассников. На собрании будут рассмотрены вопросы:
1. «Правила приема детей в первый класс. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями (жилыми домами) в городе Бердске» докладчик – директор МКУ «УО и МП» Тузова Жанна Леонидовна.
2. «О приеме заявлений в электронном виде по услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации города Бердска» докладчик – директор МКУ «УО и МП» Тузова Жанна Леонидовна.

3. «О реализации образовательных программ на уровне начального общего образования» докладчик – представитель образовательной организации
4. «Что такое «психологическая готовность?»
докладчик – психолог МБОУ ДО «Перспектива» Повисок Жанна Паулевна.

Источник: Администрация Бердска

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