24 и 25 января пройдут собрания для родителей будущих первоклассников в Бердске

Собрание 24 января пройдет в 18:30 а базе СОШ №12, 25 января — в 11 часов на базе Лицея №6.

Родителям расскажут правила приема детей в первый класс

24 января в 18.30 ч. на базе СОШ №12 и 25 января в 11.00 ч. на базе «Лицей №6» состоятся общегородские родительские собрания для родителей будущих первоклассников. На собрании будут рассмотрены вопросы:

1. «Правила приема детей в первый класс. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями (жилыми домами) в городе Бердске» докладчик – директор МКУ «УО и МП» Тузова Жанна Леонидовна.

2. «О приеме заявлений в электронном виде по услуги «Зачисление детей в общеобразовательные организации города Бердска» докладчик – директор МКУ «УО и МП» Тузова Жанна Леонидовна.



3. «О реализации образовательных программ на уровне начального общего образования» докладчик – представитель образовательной организации4. «Что такое «психологическая готовность?»докладчик – психолог МБОУ ДО «Перспектива» Повисок Жанна Паулевна.

Источник: Администрация Бердска