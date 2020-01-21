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Пожаловаться на вывоз мусора по бесплатному телефону можно в Бердске

12:15 21.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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29 января в Новосибирской области проведут бесплатную «Горячую линию» по вопросам вывоза мусора. Можно задать вопросы о порядке вывоза отходов и оставить жалобы.

Пожаловаться на вывоз мусора по бесплатному телефону можно в Бердске
Вывоз мусора- одна из самых актуальных проблем в Новосибирской области

29 января 2020 года в общественной приемной Губернатора Новосибирской области и в администрации города Бердска с 14.00 до 16.00 часов будет проведена «прямая линия» по теме:
«Порядок предоставления и оплаты услуг по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области и в городе Бердске».
Телефон «прямой линии» общественной приемной Губернатора Новосибирской области: 8-800-700-84-73

Телефон «прямой линии» в администрации города Бердска: 8 (38341) 4-44-11

Источник: Администрация Бердска

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