Надругался над 10-летней девочкой в автобусе житель Сочи

Сейчас следователи ищут свидетелей надругательства



Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, днем 7 января 2020 года 59-летний житель Сочи, находясь в общественном транспорте, совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю