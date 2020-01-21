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Надругался над 10-летней девочкой в автобусе житель Сочи

12:00 21.01.2020 Фото: pixabay.com
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59-летний мужчина найден и задержан, возбуждено уголовное дело.

Надругался над 10 летней девочкой в автобусе житель Сочи
Сейчас следователи ищут свидетелей надругательства

Следственным отделом по Хостинскому району города Сочи краевого управления СКР 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По данным следствия, днем 7 января 2020 года 59-летний житель Сочи, находясь в общественном транспорте, совершил в отношении 10-летней девочки насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СКР по Краснодарскому краю

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Аноним, 21 января 2020 12:35
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