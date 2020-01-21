Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска

Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы г. Омска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 6 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки. Подозреваемая была задержана и заключена под стражу.

Как установило следствие, 9 мая 2019 г. в Омске в квартире дома на улице 33 Северная находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая, воспитывающая двух детей – 3-летнего сына и младшую дочь в возрасте 1 год 10 мес., увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии. После этого сожитель обвиняемой вынес сумку с телом ребенка из дома и с целью сокрытия преступления спрятал. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации. Место захоронения тела девочки, несмотря на принятые следствием меры и проводимые совместно с волонтерами поисковые мероприятия, не удалось установить. Несмотря на то, что основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, тело потерпевшей так и не было найдено, а обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности обвиняемой в совершении убийства дочери. Поскольку семья обвиняемой состояла на профилактических учетах как неблагополучная, по итогам расследования в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СКР по Омской области