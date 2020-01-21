21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска

12:30 21.01.2020 Фото: стоп-кадр видео СУ СКР по Омской области
1 1

Обвиняемой грозит до 10 лет тюрьмы.

Убила 2 летнюю дочь из за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы г. Омска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 6 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки. Подозреваемая была задержана и заключена под стражу.

Как установило следствие, 9 мая 2019 г. в Омске в квартире дома на улице 33 Северная находившаяся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемая, воспитывающая двух детей – 3-летнего сына и младшую дочь в возрасте 1 год 10 мес., увидев, что девочка, которая ела булочку, накрошила, стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные с пола крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался от асфиксии. После этого сожитель обвиняемой вынес сумку с телом ребенка из дома и с целью сокрытия преступления спрятал. Через 10 дней мужчина скончался от алкогольной интоксикации. Место захоронения тела девочки, несмотря на принятые следствием меры и проводимые совместно с волонтерами поисковые мероприятия, не удалось установить. Несмотря на то, что основной свидетель убийства скончался до того, как правоохранителям стало известно о преступлении, тело потерпевшей так и не было найдено, а обвиняемая изменила свои первоначальные признательные показания, следствию удалось собрать объективные доказательства виновности обвиняемой в совершении убийства дочери. Поскольку семья обвиняемой состояла на профилактических учетах как неблагополучная, по итогам расследования в адрес управления опеки и попечительства администрации города Омска, а также в органы полиции, обязанные осуществлять контроль за условиями проживания и воспитания несовершеннолетних в неблагополучных семьях, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

В настоящее время по уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СКР по Омской области

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как накажут мать?

АнтиЯ, 21 января 2020 12:45
С введением новых выплат, ждем еще больше подобных новостей.....

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРасписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска
13:45 21-01-2020
Расписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска
Бердск«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска 62
13:30 21-01-2020
«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из Бердска
Закрепить норму о традиционных семьях в конституции Украины предложила Тимошенко
13:30 21-01-2020
Закрепить норму о традиционных семьях в конституции Украины предложила Тимошенко
Силовой захват ДНР и ЛНР предложили на Украине
13:15 21-01-2020
Силовой захват ДНР и ЛНР предложили на Украине
Срочно: из-за токсичности отзывает кружку TROLIGTVIS у покупателей IKEA
13:01 21-01-2020
Срочно: из-за токсичности отзывает кружку TROLIGTVIS у покупателей IKEA
БердскПриказал срезать колею и вывезти горы снега у жилых домов мэр Бердска
13:00 21-01-2020
Приказал срезать колею и вывезти горы снега у жилых домов мэр Бердска
7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года
12:45 21-01-2020
7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года
Принудительно лечить пьяных нарушителей предложили в России
12:45 21-01-2020
Принудительно лечить пьяных нарушителей предложили в России
Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска 1
12:30 21-01-2020
Убила 2-летнюю дочь из-за крошек и спрятала труп в холодильник пьяная мать Омска
БердскИнвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего
12:16 21-01-2020
Инвалиды Бердска: Без посторонней помощи на рынке делать нечего