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Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко-римской борьбе

11:34 21.01.2020
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Более 300 сильнейших атлетов из 51 региона страны приняли участие в чемпионате России по греко-римской борьбе, который стал отборочным турниром к предстоящим Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко римской борьбе

Соревнования состоялись 16-19 января в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» и прошли при поддержке регионального правительства, Федерации спортивной борьбы России и Федерации спортивной борьбы Новосибирской области.

Технологическим партнером чемпионата выступила компания «Ростелеком». Национальный оператор предоставил участникам, организаторам и зрителям главного турнира страны по греко-римской борьбе комплекс телеком-услуг, без которых проведение соревнований такого уровня невозможно. Благодаря надежным каналам связи секретариат, судейский корпус и медиа-центр работали слаженно и оперативно, а трансляции чемпионата велись в прямом эфире. Высокий уровень подготовки турнира в том числе отметил Александр Карелин, трёхкратный олимпийский победитель по греко-римской борьбе.

«Радует, что спортивные турниры международного класса можно проводить технологично и удобно как для зрителей, так и для спортсменов. Понятно, что без современной телекоммуникационной инфраструктуры сделать все качественно, доступно и красиво невозможно: время требует быстрой реакции, точной оценки и запоминающейся картинки. Поэтому не удивительно, что именно “Ростелеком” стал частью команды организаторов этого праздника, благодаря чему за поединками сильнейших борцов России болельщики следили по всему миру», — сказал Александр Карелин.

Наблюдать за спортсменами на площадке комплекса также было удобно: тысячи жителей Новосибирска приехали в выходные в «Новосибирск Экспоцентр», чтобы увидеть финальные поединки, во время которых определялись сильнейшие атлеты страны.

«Это было незабываемое спортивное событие! Новосибирск в очередной раз доказал, что греко-римская борьба — это драматичный, яркий и увлекательный вид спорта, а сибирская школа классической борьбы заслуженно пользуется уважением среди прославленных тренеров и спортсменов. Мы гордимся своими земляками, победителями Олимпийских игр Александром Карелиным и Романом Власовым. Поэтому участие в таком чемпионате для нас — это большая честь и большая ответственность», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
На чемпионате было разыграно 10 комплектов наград, 6 — в олимпийских весовых категориях (до 60, до 67, до 77, до 87, до 97 и до 130 кг) и 4 — в неолимпийских (до 55, до 63, до 72 и до 82 кг). Новосибирские спортсмены завоевали две медали в весовой категории до 82 кг: Шамиль Ожаев, которого назвали открытием чемпионата, добился золотой награды, а воспитанник клуба «Первомаец» борец Руслан Гусейнов — бронзовой.

Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко римской борьбе
Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко римской борьбе
Александр Карелин поблагодарил «Ростелеком» за организацию чемпионата России по греко римской борьбе

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