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Расписание автобуса №5 из-за жалоб горожан изменила власть Бердска

13:45 21.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Проблемные вопросы сотрудников химзаводской площадки и территории санаториев Юбилейного и Рассвета будут закрыты. В ближайшее время изменится время отстоя транспорта на 7 конечных остановках города.

Расписание автобуса №5 из за жалоб горожан изменила власть Бердска
Многие бердчане не успевают на автобус после работы

Замечания, которые возникали на прошлой неделе в связи с погодными условиями были отработаны оперативно, рассказала на совещании в мэрии Бердска начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина вчера, 20 января.

— Хотелось бы проанонсировать изменение в расписании автобусов. Был проанализирован график работы промышленных территорий и санаторных учреждений. Принято решение изменить график маршрута №5, увеличить отстой на конечной остановке. Таким образом, мы закрываем проблемные вопросы сотрудников химзаводской площадки и территории санаториев Юбилейного и Рассвета. Расписание будет опубликовано в СМИ. По семи имеющимся конечным остановкам мы также в ближайшее проведем анализ. Посмотрим, где необходимо изменить расписание, чтобы люди со смен успевали добежать до остановки. И контроль за отстоем транспорта, конечно, будет проведен, — рассказала Надежда Валерьевна.

Мэр Бердска Евгений Шестернин согласился с чиновницей, что задача поставлена верно. По мнению главы города, в этом вопросе нужен комплексный подход.

— Нужно скорректировать так расписание муниципальных автобусов, чтобы у людей было больше гарантии того, что их ждет городской траснпорт на остановке, — резюмировал Евгений Анатольевич.

Как сообщал «Курбер. Среда. Бердск», ранее бердчане жаловались на то, что некоторый городской транспорт проезжает мимо остановки или вовсе не приезжает на остановку по графику.

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