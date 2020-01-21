Принудительно лечить пьяных нарушителей предложили в России

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МВД и Минюст до 1 марта проработают вопрос о положениях, которые попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В том числе речь идет о нормах, которые помогут снизить масштабы злоупотребления спиртным.

В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде или распивал спиртное в неположенных местах. Об этом сказано в документах правительственной комиссии по профилактике правонарушений. «Известия» ознакомились с ними.

Кроме того, суды смогут обязать нарушителей пройти диагностику, профилактические меры или медицинскую либо социальную реабилитацию. Подобные меры сегодня уже действуют в отношении наркоманов (ст. 4.1 КоАП).

После того, как будет проработана инициатива с нетрезвыми нарушителями, МВД и Минюст должны направить свои выводы в Минздрав, сказано в документах правкомиссии.

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В пресс-службе Минюста «Известиям» сказали, что позиция МВД в ведомство еще не поступала. В министерстве добавили, что работа по подготовке нового КоАП ведется в соответствии с планом мероприятий. Уже готовые законопроекты находятся на стадии доработки и межведомственного согласования, после чего они будут внесены в правительство. В пресс-службе Минздрава на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Новый КоАП должен вступить в силу 1 января 2021-го, проект планируется подготовить до 1 марта этого года.

Судебное лечение

Уголовный кодекс уже предусматривает принудительное лечение по решению суда, напомнил «Известиям» адвокат юридической компании AVG Legal Игорь Апостол. Правда, это обычно не касается алкоголизма. Как правило, в медицинское учреждение суд направляет злоумышленника, у которого после совершения преступления «наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания» (ст. 97 УК «Основание применения принудительных мер медицинского характера»). Еще одна причина — если само преступление совершено в невменяемом состоянии.

Игорь Апостол отметил, что нормы о принудительном лечении не нарушают Конституцию. Основной закон гласит, что права и свободы человека могут быть ограничены в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

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— Таким образом, лечение от алкоголизма и наркозависимости возможно лишь по решению суда и при соответствующем заключении медицинской экспертизы, — подчеркнул эксперт. — Как показывает практика, лица, которые неоднократно совершали правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, социально опасны. Если ситуация запущенная, возникает необходимость в их изоляции от общества и принудительном лечении, по закону это происходит либо в добровольном, либо в принудительном порядке. При этом последний вариант возможен лишь при условии строгого соблюдения законодательства.

Нарушители правил

Однако, как пояснил «Известиям» директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков, исследования показывают: граждане с диагнозом «алкоголизм» в состоянии опьянения не совершают систематических правонарушений или преступлений. Обычно законы преступают «безбашенные персонажи», склонные игнорировать правила и, например, садиться за руль после употребления спиртного, подчеркнул эксперт.

По данным ГИБДД, за 11 месяцев 2019 года в России произошло 131,8 тыс. ДТП. Из них 9,8% были совершены водителями в состоянии алкогольного опьянения. За аналогичный период 2018 года доля таких аварий составляла 10,6%.

— Чаще преступления совершают наркоманы: они втянуты в систему продажи веществ. История нашей страны показала, что функционирование лечебно-профилактических учреждений, куда насильно помещали граждан с зависимостью, несостоятельно и неэффективно. Их свобода была ограничена, но медицинской помощи, по сути, не оказывалось, — отметил Олег Зыков.

По мнению эксперта, принудительное лечение может оказаться полезным и необходимым только в том случае, если в него будет встроен мотивационный элемент. То есть с пациентом начнут работать специалисты, которые помогут ему изменить мировоззрение и парадигму мышления. В будущем у такого человека появится шанс перенастроить свою жизнь.

Как писали «Известия», в России также возрождаются вытрезвители. В ноябре Госдума в первом чтении приняла законопроект, дающий регионам право открывать такие учреждения. Сегодня вытрезвители действуют в 20 субъектах, в том числе в Татарстане и Самарской области. Правда, работают они без законодательной основы.

Источник: Известия