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11 человек погибли в пожаре в Томской области

12:00 21.01.2020 Фото: ГУ МЧС по Томской области
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Площадь пожара составила 208 кв.м.

11 человек погибли в пожаре в Томской области
Личности погибших устанавливаются.

21 января в 04:05 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения в пос. Причулымский Асиновского района.

На момент прибытия первого подразделения строение было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составила 208 кв.м.

Из здания самостоятельно эвакуировались два человека.

Итого по состоянию на 11:05 обнаружены тела одиннадцати человек.
Личности погибших устанавливаются.
В ликвидации пожара от МЧС России были задействованы 6 единиц техники и 19 человек.
На месте находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщил главный врач Асиновской районной больницы Артем Левшин, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия и отказался от госпитализации.

Еще один — мужчина 1986 года рождения — после осмотра в Асиновской районной больнице направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он также не нуждался.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с ЧП в асиновском поселке Причулымский. Погибшие, предположительно, были иностранными рабочими.
На месте работают оперативные службы, следователи, представители органов местного самоуправления.

Источник: ГУ МЧС по Томской области, Администрация Томской области

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