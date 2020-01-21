Силовой захват ДНР и ЛНР предложили на Украине

Киев передал пленных в ЛНР

У Украины есть возможность силового захвата Донецкой и Луганской Народных Республик, если будет выполнен определенный комплекс мероприятий, сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Об этом сообщает «РБК-Украина» 20 января

По словам чиновника, военная агрессия в отношении ДНР и ЛНР станет возможна, если будет принято соответствующее политическое решение. Этому, по его словам, должно предшествовать усиление антироссийских санкций и политического давления на Россию, создание территориальной обороны и усиление армии.

«И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен и когда есть политические решения по России — пока Россия категорически не хочет их выполнять — тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае, если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», — сказал Кривонос.

Он также напомнил, что захват Хорватией Сербской Краины в в 90-х годах был бы невозможен без поддержки стран НАТО, поэтому, по мнению Кривоноса, захват ДНР и ЛНР Киевом должен осуществляться при международной поддержке.

Источник: Украина.ру