7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года

В 2018 году эту сделку оформляли охотнее. Тогда за декабрь было зарегистрировано 8635 сделок.

Декабрь – самый популярный месяц для совершения ипотечных сделок, меньше всего – в январе

353 ипотеки ежедневно регистрировали в Новосибирске в декабре прошлого года. Такие данные приводит Управление Росреестра по Новосибирской области.

По данным статистики в декабре прошлого года в области совершилось 7770 ипотечных сделок, в 2018 году эту сделку новосибирцы оформляли охотнее. Тогда за декабрь было зарегистрировано 8635 сделок. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то количество увеличилось на 11%.

Декабрь – самый популярный месяц для совершения ипотечных сделок, меньше всего – в январе.



Регистрация ипотеки – это только 14% от общего числа регистрационных действий, которые совершало Управление Росреестра в декабре прошлого года.