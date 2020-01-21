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7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года

12:45 21.01.2020 Фото: Pixabay
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В 2018 году эту сделку оформляли охотнее. Тогда за декабрь было зарегистрировано 8635 сделок.

7770 ипотечных кредита получили жители Новосибирской области в декабре 2019 года
Декабрь – самый популярный месяц для совершения ипотечных сделок, меньше всего – в январе

353 ипотеки ежедневно регистрировали в Новосибирске в декабре прошлого года. Такие данные приводит Управление Росреестра по Новосибирской области.
По данным статистики в декабре прошлого года в области совершилось 7770 ипотечных сделок, в 2018 году эту сделку новосибирцы оформляли охотнее. Тогда за декабрь было зарегистрировано 8635 сделок. Однако, если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то количество увеличилось на 11%.
Декабрь – самый популярный месяц для совершения ипотечных сделок, меньше всего – в январе.

Регистрация ипотеки – это только 14% от общего числа регистрационных действий, которые совершало Управление Росреестра в декабре прошлого года.

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