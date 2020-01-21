Срочно: из-за токсичности отзывает кружку TROLIGTVIS у покупателей IKEA

IKEA призывает всех покупателей, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS с надписью «Сделано в Индии», немедленно прекратить ее использование и вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата.

Дорожная кружка TROLIGTVIS продается с октября 2019 года. IKEA призывает покупателей с дорожной кружкой с надписью «Сделано в Индии» вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата

IKEA отзывает кружку TROLIGTVIS из-за важного предупреждения о безопасности

Этот продукт был продан в период с октября 2019 года по январь 2020 года, пишет сайт ИКЕА.

ИКЕА о кружке ТРОЛИГТВИС:

· Дорожная кружка TROLIGTVIS в розовом, артикул 004.433.28

· Туристическая кружка TROLIGTVIS бежевого цвета, артикул 504.124.47

· Туристическая кружка TROLIGTVIS синего цвета, артикул 204.291.85

IKEA настоятельно призывает всех покупателей, у которых есть дорожная кружка TROLIGTVIS (розовый / синий / бежевый) с надписью «Сделано в Индии», немедленно прекратить ее использование и вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата. Последние отчеты об испытаниях показывают, что продукт может переносить уровни химических веществ, превышающие требуемые пределы.

ИКЕА очень серьезно относится к безопасности продукции. Все виды продукции IKEA проходят постоянные испытания и соответствуют применимым стандартам и законодательству. Недавно ИКЕА получила отчеты об испытаниях, свидетельствующие о том, что в дорожной кружке могут мигрировать уровни дибутилфталата (ДАД), превышающие рекомендуемые пределы. Расследование показало, что это может повлиять на кружки с надписью «Сделано в Индии».

Дорожная кружка TROLIGTVIS продается с октября 2019 года. IKEA призывает покупателей с дорожной кружкой с надписью «Сделано в Индии» вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата. Никаких доказательств покупки не требуется.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки IKEA по тел. 0203 645 0010

Мы приносим извинения за все возможные неудобства.