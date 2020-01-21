Кто нас сдал? Допросил свидетеля обвиняемый в мошенничестве экс-начальник следствия Алексей Зорин на своем суде в Бердске

Продавцу предложили подзаработать. Он долго сомневался в законности сделки, но все-таки согласился. Случайным свидетелем задержания наркоторговца стал сотрудник ГИБДД, машину которого он потом переоформлял, и заподозрил неладное.

Допросили продавца автомобиля по делу экс-начальника следствия Бердска Алексей Зорина

Вновь устроили допрос обвиняемые в махинациях экс-полицейские на своем суде 21 января. В этот раз они допросили свидетеля. Напомним, трое полицейских из Бердска вступили в преступный сговор, чтобы перепродать и забрать часть суммы от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Потерпевший по уголовному делу Алексей Абрамов заявил в суде: правоохранители хотели ему помочь продать машину для лечения его бабушки. Он первый заговорил заговорил про продажу машины. На суде в декабре обвиняемый бывший начальник следствия Алексей Зорин устроил допрос потерпевшему.

На суде выступил продавец автомобиля Mitsubishi Outlander Александр Касаткин. Он рассказал, что около 10 лет занимается ремонтом и продажей автомобилей. В нему обратился Кравчук с предложением подзаработать: перепродать машину подозреваемого и получить прибыль от этой сделки. Ему сразу объяснили что часть денег надо будет отдать продавцу, а остальное разделит между полицейскими и ним самим.

— Ему нужны были деньги на лечение бабушки, — заявил Александр Александрович сегодня 21 января в своих показаниях.

Александр рассказал, что сомневался в законности предложенного ему заработка. Он много раз переспрашивал у полицейских, все ли будет легально. Он заработал с продажи автомобиля 113 тысяч рублей.

— Я переживал, не оказывают ли воздействие полицейские на подозреваемого. Спросил об этом его сожительницу Марию, когда проходила сделка. Она сказала, что они оба с Абрамовым согласны на условия сделки и претензий к полицейским не имеют, — сказал Александр.

Свидетель рассказал, что деньги для сделки купли-продажи, 400 тысяч рублей, ему передал в отдел полиции сам Алексей Зорин. Он же отдал распоряжение передать ему ключи и документы от машины. Сначала договор оформили с Абрамовым. Затем эта машина была продана по более высокой цене — 970 тысяч. Часть была отдана законному владельцу через его девушку, часть участники сделки разделили между собой.

Алексей Зорин задал Александру Касаткину много вопросов. Уточнял как именно он распоряжался — приказывал ли полицейским, какие вопросы ему задавал во время сделки.

— Я спрашивал вас — почему вы пришли без денег? Как именно я распоряжался — отдавал приказы? Я спрашивал вас, может не стоит писать дату в догоовр задним числом?

Александр уточнил, что Зорин действительно задавал такой вопрос и приказывал он обычными фразами. Алексей спросил еще о многих моментах, в том числе о том, в каких отношения продавец машины состоит со следователем, который его допрашивал. А затем он спросил каким показания более достоверны — с первого допроса или на суде.

Судья Татьяна Васюхневич остановила его и уточнила:

— Суд обращает внимание подсудимого, что оценка доказательств это прерогатива не свидетеля, — подчеркнула Татьяна Владимировна.

Тогда Зорин задал последний вопрос к участнику сделки по продаже автомобиля.

— Кто первый обратился — к вас сотрудники ФСБ или вы к ним?

Александр подчеркнул, что сотрудники ФСБ первые вышли на него.

Из показаний свидетелей, которые озвучила в этот день на суде стало ясно, что первым кто заподозрил неладно в сделке с автомобилем госинспектор ГИБДД. Он рассказал,что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация и он рассказал об этом новому собственнику.

В ближайшие дни, будут оглашены подробности дела и дадут показания сами обвиняемые. Читайте продолжение в ближайшее время.

Ход дела

Напомним, что на последних заседаниях Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снихождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения». Но они останутся в СИЗО до 6 марта.

Все трое фигурантов уголовного дела признались в том, что обманули наркоторговца и продали его Mitsubishi Outlander подставному лицу. Однако Богдан Кравчук отрицает обвинение в части второго эпизода уголовного дела инкриминируемого ему. Они ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Судья Татьяна Васюхневич провела в совещательной комнате суть больше получаса. После чего вынесла свой вердикт: оставить всем фигурантом уголовного дела прежнюю меру пресечения. К тому же, Татьяна Васюхневич продлила Зорину, Кравчуку и Мощенко время ареста на три месяца до 6 марта 2020 года.

Напомним также, что Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела нарконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

21 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко выступили против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Свое требование подсудимые апеллировали тем, что они являются оперативными сотрудниками органов внутренних дел, а преступление связано с их должностными полномочиями. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

На предпоследнем заседании государственный обвинитель попросила прекратить особый порядок судебного разбирательства. Суд принял решение о разосабливании дела.

Дело Зорина

По версии следствия, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела МВД: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей. Суд с этой версией согласился, к тому же, трое обвиняемых раскаялись в содеянном и попросили судью рассмотреть уголовное дело в особом порядке, без изучения свидетельских показания и вещественных доказательств.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию. Приговор судья читала более часа. По решению суда, похищенные деньги вернут потерпевшим Алексею Абрамову и Марии Бузе. Автомобиль Mitsubishi Outlander оставят новому владельцу.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Автор видео Алена Романцова.