Метровые снежные навесы на крыше и нечищеная отмостка пугают жительницу дома в Микрорайоне Бердска

Снежные навесы беспокоят жительницу дома №13 Бердска

Пожаловалась на метровые навесы и нечищеную отмостку жительница дома №13 по ул. Микрорайон Бердска.

— Платим за содержание дома УК «Сибирский стандарт». На крыше метровые навесы… Отмостка не чистится неделями, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бердчанка 20 января.

Директор управляющей компании «Сибирский Стандарт» Федор Седов объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что эти навесы находятся с другой стороны дома, а не со стороны подъезда.

— В первую очередь мы чистим навесы от снега с той стороны, где ходят граждане. Во вторую очередь — очищаем навесы с той стороны, где граждане не ходят. В связи с тем, что в Бердске прошел снежный циклон, мы в течение одного дня не можем очистить сразу все крыши от навесов. Мы идем по определенному графику. На сегодняшний день мы уже заканчиваем очистку от снежных навесов. Прийти на дом №13 Микрорайона, очистить его полностью, но при этом не тронуть другой дом, где есть навесы, образовавшиеся в результате пурги, со стороны подъездов, будем не совсем правильно. То, что человек беспокоится, это здорово, — рассуждает Федор Геннадьевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 января.

Что касается отмостки, то и здесь существуют правила очистки от снега. Так, в зимнее время отмостки должны иметь определенный уровень снега, который служит теплоизолирующим составом. А значит на бетон ложится меньше температурной нагрузки.

— Зимой снег примерзает к отмостке. То, что дама хотела бы, это значит, что мы будем долбить отмостку и наледь, чтобы к ее взору предстал чистый бетон. Но правильно ли это? На отмостке должна быть определенная толщина снежного покрова, как написано в правилах. Это здорово, что человек беспокоится об общем имуществе, но не все бывает по мановению волшебной палочки. У нас есть штатное расписание, рассчитанное с нормативными документами. Есть определенное количество сотрудников. И в один день очистить все дома не представляется возможным. Мы ограничены лимитом рабочего времени, — говорит Седов.

Он признает, что выходить на кровлю зимой не совсем безопасно. Но работники УК, выходят на крыши, срезая лопатой снежные навесы.

— Я всегда апеллирую к нормативным документам. Но в Российской Федерации не существует документа, который бы регламентировал технологическую карту по срезке навесов. Нет инструмента, которым можно было бы срезать эти навесы. Поэтому люди крепятся страховочными тросами, работают лопатами, а внизу стоит человек, который предупреждает собственников о срезе снежных навесов, ставим ограждения. Это технология рожденная на практике, — резюмирует директор УК.

Стоит отметить, что в управлении УК «Сибирский Стандарт» более 60 домов. Ее директор посоветовал горожанам обращаться в управляющую компанию, чтобы уточнить график ликвидации снежных навесов с крыш, а не в СМИ.