Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе «Авангард» за 43 млн рублей построят в 2020 году в Бердске

Дизайнеры разрабатывают проект реконструкции стадиона «Авангард»

Получила одобрение министерства спорта России реконструкция стадиона «Авангард» Бердска за 253 млн рублей. Об этом заявила начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина 21 января на совещании в мэрии Бердска.

В отделе физической культуры на сегодняшний день заключены соглашения. Одно из них касается реконструкции стадиона «Авангард» на 43 млн рублей. Эти деньги выделили на приобретение оборудования по футбольному полю и легкоатлетическим дорожкам. Оборудование будет приобретать спортивная школа «Бердск», так как она является учреждением осуществляющая подготовку ребятишек по футболу.

— Прошло выездное совещание в министерстве физической культуры и спорту в Новосибирской области по данному вопросу, где нас ознакомили с планом мероприятий. В четверг состоится (23 января — прим. ред.) между Минспорта и Минстроем по реализации реконструкции и строительства на 2020 год по линии спорта. С понедельника будут проведены совещания уже непосредственно с теми муниципальным образованиями, где будут осуществляться стройки, — сообщила Светлана Ашихмина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция стадиона — это поэтапный проект. Первый этап — это реконструкция футбольного поля и легкоатлетических дорожек. Шесть дорожек плюс одна запасная будут на 100-метровке, по кольцу четыре беговых дорожки. Футбольное поле со вспомогательными секторами для легкой атлетики, это и прыжковая яма, это и сектора для метания, и сектора для прыжков в высоту. Следующим этапом будет реконструкция подтрибунных помещений со вспомогательными помещениями: раздевалками, тренерскими, холлами, санузлами. С раздевалками до 100 человек. Подтрибунные помещения будут иметь второй этаж, который полностью отдадут под три беговые дорожки.

Подтрибунные помещения включают в себя гаражи для автобусов, парковка на 50 мест будет находиться непосредственно перед трибунами. Предусмотрены все требования по беспрепятственному доступу для инвалидов.

Объект предусматривает строительство площадки ГТО.

Обустройство футбольного поля и беговых дорожек запланировано на 2020 год. Чтобы не оставить спортсменов без раздевалок, будут установлены круглогодичные модульные раздевалки для 34 человек

Справка

Самый огромный стадион в Бердске «Авангард» построили в 1968 году. Здесь до сих пор занимаются спортом бегуны и велосипедисты города. За 52 года жизни стадион сильно «постарел». Общественники Бердска давно просили власть провести на нем реконструкцию.

Утром 11 сентября 2017 году на территории «Авангарда» случился пожар. Тогда полностью выгорел крытый легоатлетический манеж. Предположительно, из-за короткого замыкания. К счастью, обошлось без человеческих жертв.