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Красота / Общество

Гель-лак может спровоцировать развитие рака

16:21 21.01.2020 Фото: pixabay.com
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Есть даже такая разновидность как подногтевая меланома: ее сложно обнаружить, если на ногти все время нанесено покрытие. Дерматолог Наталья Козлова напомнила о необходимости делать перерыв между использованием гель-лаков и давать ногтям отдохнуть.

Гель лак может спровоцировать развитие рака
Главное, о чем стоит помнить — о правиле использования инструментов

Одна из самых популярных на сегодня косметических процедур — маникюр. Однако за ухоженность рук зачастую приходится дорого платить — не рублем, а своим здоровьем.

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, каким рискам подвергает себя клиентка салона красоты, желающая сделать маникюр. Часто возникает риск подхватить инфекцию через повреждения кожи, а также грибок.

Список возможных вариантов огромный, и главное, о чем стоит помнить — о правиле использования инструментов. Они должны быть либо одноразовыми, либо упакованными в специальный пакет. Его мастер должен вскрыть при вас: это значит, что инструменты были продезинфицированы тщательным образом. Если вы видите, что специалист берет кусачки, которые уже использовались, лучше отказаться от процедуры.

Серьезную угрозу представляет собой гель-лак. Если опустить тот факт, что материал сам по себе не экологичен и далеко не полезен для ногтей, то стоит упомянуть ультрафиолетовую лампу для сушки. Это облучение может вызвать один из самых агрессивных видов рака — меланому. Есть даже такая разновидность как подногтевая меланома: ее сложно обнаружить, если на ногти все время нанесено покрытие. Наталья Козлова напомнила о необходимости делать перерыв между использованием гель-лаков и давать ногтям отдохнуть.

Неопытный мастер, к которому клиентка часто идет в погоне за низкой ценой, может запросто травмировать ногти. Особенно если речь идет об обрезном маникюре или педикюре. Профессиональный инструмент должен быть правильно заточен, а у мастера под рукой всегда должна быть аптечка: рана должна быть тут же обработана.

Источник: РГ

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