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Сибирские ученые создали новый эффективный препарат для борьбы с сорняками

16:48 21.01.2020 Фото: pixabay.com
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Однократной обработки хватит с весны до сбора урожая, и повторные внесения химикатов, как это происходит с обычными препаратами, не требуются.

Сибирские ученые создали новый эффективный препарат для борьбы с сорняками
Пока вызревает пшеница, успевают смениться несколько поколений сорняков

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске разработали гербициды длительного действия. Однократной обработки хватает с весны до сбора урожая, и повторные внесения химикатов, как это происходит с обычными препаратами, не требуются.

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске разработали гербициды длительного действия. Однократной обработки хватает с весны до сбора урожая, и повторные внесения химикатов, как это происходит с обычными препаратами, не требуются.

Красноярцы предлагают заключать действующие вещества в гранулы из биоразлагаемых полимеров и природных материалов — глины, древесных опилок или торфа. При такой «упаковке» действующее вещество высвобождается медленно. Кроме того, у такой формы препаратов, отмечают разработчики, избирательное действие — они опасны исключительно для фитопатогенов и безвредны для полезных микроорганизмов. Наконец, природные материалы удешевляют производство гербицидов, сообщили в СФУ.

Новые формы препаратов уже доказали свою эффективность на экспериментальном огороде, где биотехнологи выращивали пшеницу, ячмень, томаты и свеклу.

— У растений разные сроки жизни. Пока вызревает пшеница, успевают смениться несколько поколений сорняков, поэтому нужно, чтобы новые формы работали медленно, создавая «фоновый» эффект борьбы с вредителями, — рассказала доцент базовой кафедры биотехнологии СФУ Анна Шумилова. — Мы полностью отошли от традиционной концепции «шоковых» выбросов больших доз пестицидов. Пролонгированные формы лучше и для зерновых растений, и для почвенных микроорганизмов, и для потребителя. Он получит пищу, сделанную из чистого зерна, не накопившего за лето токсичных продуктов санитарной обработки.

Работа велась в рамках мегагранта под руководством ведущего научного сотрудника лаборатории инновационных препаратов и материалов СФУ Сабу Томаса.

Источник: РГ

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