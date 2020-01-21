Найден город-государство Аскапоцалько в Мексике

Древний Аскапоцалько, что переводится как «на муравейнике», был мощным городом-государством. Его основали чичимеки около 1000 лет назад.



В Мексике исследовательская группа Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок на территории археологического памятника Аскапоцалько обнаружила фундамент доиспанского дома, построенного в древнем городе-государстве Мехикапана.

Отчет об открытии приведен на сайте INAH, а коротко о нем рассказывает Mexico News Daily. Древний Аскапоцалько, что переводится как «на муравейнике», был мощным городом-государством. Его основали чичимеки около 1000 лет назад.



Этот город был сначала союзником, а затем противником ацтеков, чья столица располагалась в знаменитом Теночтитлане. При проведении раскопок археологи обнаружили руины здания, которое относится к одному из самых загадочных и кровавых периодов.

В 1428 году ацтеки завоевали Аскапоцалько и разделили его на два автономных города-государства — Мехикапан и Тепанекапан. На территории первого из них и была сделана находка, которую археологи в своем отчете называют «внутренней платформой».

По их мнению, найден каменный фундамент и другие структурные остатки дома, принадлежавшего представителю местной элиты. А само здание, вероятно, находилось в районе, где проживали только знатные люди.

Размеры фундамента составляют шесть на восемь метров. Это один из самых больших каменных фундаментов доиспанского периода, когда-либо найденных в Аскапоцалько.

Археологическая команда также раскопала остатки каменных стен, которые окружали это здание. Их высота составляла по периметру от 50 до 70 сантиметров. Фундамент хорошо сохранился, но на нем видны следы строительства в более поздние периоды времени.

Археологи считают, что фундамент был создан не ранее 1350 года. Позднее на нем было возведено другое здание. Вероятно, произошло это уже в испанский период, но когда именно, ученые пока не определили. Они считают, что второе строительство началось не ранее 1519 года.

Кроме того, археологи обнаружили остатки и других жилых домов того же периода. Они находились на глубине от 1,2 до 2 метров. Ученые отмечают, что все сооружения были возведены из высококачественных строительных материалов. Это и привело археологов к выводу, что в этих домах проживали представители высшего класса доиспанского мексиканского общества.

В ходе раскопок также были обнаружены многочисленные артефакты, изготовленные из камня и кости.

Источник: РГ