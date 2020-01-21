21.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Как перевести ребенка на домашнее образование?

16:55 21.01.2020 Фото: pixabay.com
0

В России растет количество детей, получающих образование в семье. Это связано и с недовольством школой, и с другими причинами.

Как перевести ребенка на домашнее образование?
В России растет количество детей, получающих образование в семье

Как перевести ребенка на семейное образование.
Министерство просвещения опубликовало обновленный Порядок организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам. Пока это проект. Главные нововведения касаются семейного и сетевых форм обучения.
Впервые в одном документе четко, что называется, по полочкам разложено, как перевести ребенка на семейное образование, какие документы и куда нужно подавать родителям. Вот порядок действий: информировать орган местного самоуправления и получить подтверждение постановки обучающегося на учет как «семейника»; выбрать школу для прохождения государственной итоговой аттестации и обратиться туда с письменным заявлением; получить график промежуточной аттестации; отправить в старую школу заявление об отчислении (это нужно сделать в течение пяти рабочих дней с момента постановки ребенка на учет в качестве «семейника»).

Почему не поставить ученику-спортсмену оценку по физкультуре автоматом?
Так же детально прописаны возможности сетевого обучения — с использованием дистанционных и электронных технологий. В этом теперь могут участвовать и другие организации: культуры, научные, медицинские, физкультурно-спортивные и т.д. Появился реальный механизм учета достижений, полученных учеником за порогом обычной школы. Допустим, ребенок занимается в спортивной. Почему бы не поставить ему оценку по физкультуре автоматом? Или засчитывать занятия в музыкальной школе на уроках музыки?

Комментарий
Любовь Духанина, зампредседателя Комитета ГД по образованию и науке, доктор педагогических наук, координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям»:

— В России растет количество детей, получающих образование в семье. Это связано и с недовольством школой, и с другими причинами. В проекте документа конкретизированы действия родителей при переводе ребенка на семейную форму обучения, определены обязанности образовательных организаций. Требует обсуждения необходимость нескольких промежуточных аттестаций в течение года — возможно, достаточно одной по итогам.

Остаются и острые вопросы. Например, кто и на какие средства покупает учебники? Родитель или школа? Закон гарантирует школьникам бесплатные учебники, но практика показывает, что дети не всегда получают их за счет государства. Кроме того, часто родители нанимают преподавателей. С учетом того, что Конституция РФ гарантирует бесплатное школьное образование, необходимо найти и нормативно закрепить объем и порядок компенсации таких затрат. Работа над этими вопросами сейчас ведется в нашем комитете.

Важные уточнения касаются обучения детей, находящихся на длительном лечении. Уточнены правила определения объема учебной нагрузки и изменения расписания для них. Более подробно описан порядок организации учебного процесса в специализированных учреждениях и центрах временного пребывания.

Источник: РГ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы бы перевели своего ребенка на домашнее образование?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ледовую переправу открыли в Новосибирской области
18:15 21-01-2020
Ледовую переправу открыли в Новосибирской области
БердскГенплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном
18:00 21-01-2020
Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном
БердскМама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься нереально
17:52 21-01-2020
Мама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься нереально
В заложниках у кошки два дня просидела жительница Архангельска 1
17:45 21-01-2020
В заложниках у кошки два дня просидела жительница Архангельска
Лишится поста вице-премьера в правительстве Мишустина Антон Силуанов
17:30 21-01-2020
Лишится поста вице-премьера в правительстве Мишустина Антон Силуанов
БердскФотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск» 5
17:30 21-01-2020
Фотомарафон «Признание в любви» стартует на «Курьер.Среда.Бердск»
БердскФутбольное поле и беговые дорожки на стадионе "Авангард" за 43 млн рублей построят в 2020 году в Бердске
17:15 21-01-2020
Футбольное поле и беговые дорожки на стадионе
БердскИщем рожденных 23 февраля и 8 марта! 1
17:01 21-01-2020
Ищем рожденных 23 февраля и 8 марта!
Выгнала в мороз больную ангиной девочку из-за рубля кондуктор в Екатеринбурге
17:00 21-01-2020
Выгнала в мороз больную ангиной девочку из-за рубля кондуктор в Екатеринбурге
Как перевести ребенка на домашнее образование?
16:55 21-01-2020
Как перевести ребенка на домашнее образование?