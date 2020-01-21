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Истерзала до дороге домой стая из 15 собак первоклассника в Якутии

16:45 21.01.2020 Фото: pixabay.com
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После проведенного оперативного лечения состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы для его жизни нет.

Истерзала до дороге домой стая из 15 собак первоклассника в Якутии
Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные укушенные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) по факту нападения стаи безнадзорных собак на школьника.
По уточненным данным следователей, нападение произошло 20 января 2020 года в период с 13.00 до 13.20 на проезжей части в районе дома № 53 «а» на улице Чернышевского города Ленска.
Первоклассник возвращался из школы домой, и по дороге на него набросилась стая бродячих собак в количестве 12-15 особей. Животные повалили ребенка на снег и кусали его за различные части тела. Увидев происходящее, к месту происшествия подоспел проезжавший мимо мужчина, которому удалось разогнать агрессивных псов и отвезти пострадавшего ребенка в больницу.

Медицинские работники Ленской центральной районной больницы диагностировали у школьника множественные укушенные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Здоровью ребенка причинен тяжкий вред.
После проведенного оперативного лечения состояние ребенка стабильно тяжелое, однако угрозы для его жизни нет.
В рамках уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц администрации «Муниципальное образование «Город Ленск», отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.
Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководителя следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) Александра Заболиченко.

Источник: СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

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