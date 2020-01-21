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Бездомные котята сожгли дом 70 -летней пенсионерки в Дагестане

16:44 21.01.2020 Фото: instagram.com/fondinsan
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Ночью играющие котята, которых приютила женщина, опрокинули куски картона на включенный обогреватель, и начался пожар. Женщину спасли соседи, увидев в окне языки пламени. Но дом сгорел дотла.

Бездомные котята сожгли дом 70 летней пенсионерки в Дагестане
©instagram.com/fondinsan

Трагедия произошла в дагестанском поселке Сулак. 70-летняя пенсионерка Нелли Иванченко пострадала из-за своей доброты.

В холодные предновогодние дни ей стало жалко мерзнущих на улице котят. Пенсионерка решила их приютить.

Ночью играющие котята опрокинули куски картона на включенный обогреватель, и начался пожар. Женщину спасли соседи, увидев в окне языки пламени. Но дом сгорел дотла.

Пока Нелли Ивановна живет у соседей. У нее нет ни детей, ни близких родственников.
Узнав о случившемся, благотворительный фонд «Инсан» объявил сбор средств на восстановление дома. Как рассказал «РГ» представитель фонда, результат превзошел ожидания. Не прошло и суток, как жители республики собрали 300 тысяч рублей.

«Огромное количество сообщений получили мы от желающих помочь Нелли Ивановне. Спасибо всем за поддержку, за репосты, за переживания и сделанные пожертвования. Сбор завершен. Пусть Всевышний убережет всех нас от бед», — говорится в сообщении на официальной странице фонда.

«Мы приостановили сбор, так как в очереди у нас много нуждающихся. На завершение строительства нового дома бабушке добавим деньги из резервного фонда. Будем лично контролировать качество и сроки выполнения работ», — рассказали в благотворительной организации.

Уже до весны Нелли Ивановна, как ожидается, вселится в новый дом.

Источник: РГ

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