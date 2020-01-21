Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали более 100.
— Когда будет строительство квартир, которые положены по очереди и внеочередным льготникам? Очень долго люди ждут своего угла, — пишет бердчанин.
— Вопрос по строительству жилых объектов и объектов общего пользования отвечу следующее, строительство муниципального жилья в городе не ведется, финансовые средства направлены на строительство, под снос ветхого аварийного жилья. Проектом планировки территории микрорайона «Раздольный» предусмотрено строительство более 700 домов разного типа с необходимой инфраструктурой согласно генерального плана развития города Бердска, -резюмировал мэр Бердска.