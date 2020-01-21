Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном

Домов будут разного типа, но с необходимой инфраструктурой согласно генерального плана развития города. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы.

Микрорайон Раздольный планируют застроить жилыми домами

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали более 100.

— Когда будет строительство квартир, которые положены по очереди и внеочередным льготникам? Очень долго люди ждут своего угла, — пишет бердчанин.

— Вопрос по строительству жилых объектов и объектов общего пользования отвечу следующее, строительство муниципального жилья в городе не ведется, финансовые средства направлены на строительство, под снос ветхого аварийного жилья. Проектом планировки территории микрорайона «Раздольный» предусмотрено строительство более 700 домов разного типа с необходимой инфраструктурой согласно генерального плана развития города Бердска, -резюмировал мэр Бердска.