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Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном

18:00 21.01.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Домов будут разного типа, но с необходимой инфраструктурой согласно генерального плана развития города. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов Евгения Шестернина на ваши вопросы.

Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном
Микрорайон Раздольный планируют застроить жилыми домами
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Генплан Бердска: Более 700 жилых домов построят в микрорайоне Раздольном

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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска Евгения Шестернина на ваши вопросы. Вы их задали более 100.

— Когда будет строительство квартир, которые положены по очереди и внеочередным льготникам? Очень долго люди ждут своего угла, — пишет бердчанин.

— Вопрос по строительству жилых объектов и объектов общего пользования отвечу следующее, строительство муниципального жилья в городе не ведется, финансовые средства направлены на строительство, под снос ветхого аварийного жилья. Проектом планировки территории микрорайона «Раздольный» предусмотрено строительство более 700 домов разного типа с необходимой инфраструктурой согласно генерального плана развития города Бердска, -резюмировал мэр Бердска.

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