Мама инвалида Бердска: Одна я не решусь ехать на рынок, без посторонней помощи спуститься нереально

Протестировали и раскритиковали при чиновниках и работнике прокуратуры пандусы на рынке инвалиды-колясочники Бердска.

Спускаться по траволатору Аркадию Ситникову пришлось с веревкой

Инвалиды-колясочники, чиновники администрации и сотрудники прокуратуры 21 января проверяли доступность центрального рынка Бердска.

Колясочник Аркадий Ситников рассказал, что первый раз побывал на рынке летом 2019 года. Свободно передвигаться по торговому центру на коляске помешали высокие пороги на входе, ниши для резиновых ковриков, неработающий лифт для маломобильных групп и траволатор.

Колясочник Виктор Перемитин бывает на рынке часто. Он считает, что здание доступно для маломобильных людей, но есть замечания. Передвигаясь на коляске, он помогает руками и отталкивается ногами. Аркадия везет мама.

Напомним, что жизнь Аркадия Ситникова разделилась на «до» и «после» 10 лет назад. В жаркий летний день он приехал на озеро за дачами химзавода, чтобы искупаться.

— Пришел с работы. Затопили дачу с друзьями. Пока ждали когда она прогреется, решили искупаться. Купались там всегда, все было как обычно. А тут нырнул, и всем весом воткнулся в днище. Услышал хруст, всплыл спиной вверх. Друзья вызвали «скорую». В больнице сделали снимок. Оказалось, что межпозвоночный диск разлетелся, сломал шею. На второй день меня прооперировали, — рассказал Аркадий «Курьер. Среда. Бердск».

Поле началась иная жизнь: кома, реанимация, несколько операций и неутешительный прогноз врачей — крепкий 23-летний парень уже никогда не встанет на ноги. На протяжении десяти лет Аркадий круглые сутки прикован к кровати и инвалидному креслу — его тело ниже плеч обездвижено.

Скользкий пандус

Если обычный человек попасть на рынок может просто, то колясочникам нужно воспользоваться пандусом. Галина Ситникова попыталась завести сына, но сделала один шаг и скатилась назад. Пришел на помощь волонтер, с которым родительница доставили Аркадия в помещение.

— На пандусе очень скользко. Хотя бы посередине положила коврик, чтобы можно было на него опираться ногами. У кого есть руки, они могут держаться за поручни. А я сына сама не закачу,- высказала недовольство Галина Ситникова.

— Вы нынче видите нашу погоду? Только убрали, а через 10 минут опять снег. Поэтому я думаю, что в такую погоду и не стоит даже ездить по снегу, когда метет, — эмоционально ответила на претензию директор рынка Татьяна Шлейникова. Немного погодя она согласилась с тем, что нужно постелить не скользящее покрытие. Но сделать это сразу не получится. Для укладки покрытия должна быть плюсовая температура.

Директор рынка рассказала, что в выходные увидела подъезжающего к рынку колясочника. Он ехал в сильную метель.

— Какая была необходимость ехать в непогоду за продуктами именно на рынок? Сейчас большинство товаров можно купить в любом ближайшем магазине, — высказалась руководитель рынка.

Галина Ситникова ответила, что многие бердские колясочники до недавнего времени сидели по домам и боялись выходить на улицу. Но инвалиды решили объединиться и начать бороться за свои права.

— Мы стали выбираться улицу, на белый свет- это разве плохо?, — спросила мама инвалида.

Татьяна Шлейникова парировала, что за последние 10 лет к ней ни разу не поступало претензий от инвалидов.

Одна из сложностей при транспортировки в помещение — пороги,через которые сложно перевезти инвалидную коляску. Шлейникова утверждала, что в целях соблюдения пожарной безопасности двери должны закрываться плотно, чтобы исключить быстрое распространение огня во время пожара. Ситниковы уверены, что можно пойти на компромисс и сделать пороги чуть ниже.

Следующий пункт назначения — новый павильон. Но на его пути встали ниши для резиновых ковриков, где колеса застревают и чтобы выехать пришлось привлекать волонтера.

Директор рынка сообщила, что каждый может воспользоваться ситуативной помощью. Объявление с телефонами охранника и администрации рынка, готовыми прийти на помощь инвалидам, висит на входе. Галина Ситникова заметила, что наклеили объявление во время рейда. Татьяна Шлейникова объяснила — они просто заменили старое объявление на новое.

С веревкой на траволаторе

В здании рынка есть лифт для маломобильных граждан. Отключили летом. И сегодня, 21 января, лифт тоже не работает.

Татьяна Шлейникова и тут нашла объяснение — аккумулятор для лифта на подзарядке. Но скоро его установят. На лифте ради забавы катались школьники, и однажды это едва не закончилось трагедией. Поэтому подъемное устройство отключили. Участники рейда порекомендовали повесить на лифте инструкцию: к кому обращаться или куда ехать, если лифт не работает.

Директор рынка считает, что пока не работает лифт инвалиды могут пользоваться траволатором.

Виктор Перемитин, держась за перила руками, не без труда съехал с движущейся ленты. У Аркадия Ситникова во время передвижения по траволатору коляска застряла на съезде с ленты, ее пришлось поддерживать с двух сторон.

Спускаться по траволатору Аркадию пришлось с веревкой. Проворная мама обмотала коляску и держала спереди, а сзади коляску придерживал помощник.

— Крутовато. Слава с трудом удерживает. Спускаться еще страшнее. Одна я не решусь ехать на рынок. Без посторонней помощи это нереально, — поделилась Галина.

Инвалиды могут обратиться к охраннику, чтобы тот остановил ленту и спуститься или подняться вверх.

Без посторонней помощи и помощи волонтеров здесь делать нечего

По итогам январского рейда на рынке будут приняты меры, — отметила начальник соцзащиты Наталья скоромных. Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба сказала, что доступная среда должна быть обеспечена по закону, независимо от того, будут ли посещать тот или иной объект инвалиды или нет.

— В прошлом году мы принимали меры реагирования в отношении отделения почты. Замечания были устранены, беспрепятственный доступ обеспечен, — отметила Виктория Анатольевна.

Наталья Скоромных добавила, что замечания к рынку пока высказали только колясочники. Остальные категории инвалидов довольны центральным рынком Бердска.

— Попасть сюда очень сложно, проблематично. Без посторонней помощи и помощи волонтеров здесь делать нечего. Лифт не работает, на траволаторе очень тяжело подниматься. Людям со слабой моторикой им пользоваться нельзя. Пандус скользкий, пороги высокие, тамбуры не оборудованы. Мы перескакиваем через порог и попадаем в яму. Двери держать некому, — резюмировал поездку инвалид-колясочник Аркадий Ситников.

Автор видео Елена Белоусова

