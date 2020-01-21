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Рекордное число техники купили муниципальным службам в Бердске в 2019 году

19:30 21.01.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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14 единиц получили горбольница, пассажирское АТП и коммунальщики. В начале 2020-го новым КамАЗом обзавелся «ГорСвет» . Машина может одновременно выполнять функции крана, бурояма и автовышки.

Рекордное число техники купили муниципальным службам в Бердске в 2019 году
Новые КамАЗы достались ЦМУ для уборки дорог Бердска

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил в понедельник, что в 2019 году муниципальный службы приобрели рекордное число техники за последние 5 лет.

И тут же он вручил директору «ГорСвета» Дмитрию Мышкину ключи от нового бортового автомобиля на базе КамАЗ-43118. Особенностью данной техники является то, что она может одновременно выполнять функции крана, бурояма и автовышки, рассказали в пресс-центре мэрии.

— Всего в 2019 году было приобретено 14 единиц техники. Муниципалитет, понимая всю важность и необходимость данного мероприятия, всячески поддерживает муниципальные, унитарные и бюджетные предприятия города по закупке спецтехники, — подчеркнул Захаров.

При поддержке губернатора Новосибирской области в минувшем году автопарк скорой помощи бердской ЦГБ пополнилось двумя новыми современными автомобилями «скорой», что поможет улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи в городе.

Для пассажирского АТП в 2019 году купили 5 автобусов ПАЗ. Всего с 2016 года для работы на городских маршрутах приобретено 16 автобусов, что составляет 42% общего количества подвижного состава автопредприятия.

Впервые за 5 лет Комбинат бытовых услуг приобрел сразу 5 единиц техники: высокопроизводительный экскаватор Terex WX 200, новый самосвал марки КамАЗ, КамАЗ 43118-50 (машина илососная автоцистерна вакуумная 4671М2-40) и две ассенизаторские машины ГАЗ-САЗ-39014-12.

В свою очередь для работы Центр муниципальных услуг в 2019 году куплены две комплексные дорожные машины на базе КамАЗ для содержания улично-дорожной сети города в зимний и летний периоды и подметальная машина ПУМА «Чистодор».

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От редакции

Какой техники все еще не хватает?

Гость, 21 января 2020 21:44
А толку город весь в снегу! Шнекороторных машин надо новые трактора типа т-150, грейдера. Город растёт а техники нет.

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