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Кремль спешит исправить Конституцию

18:55 21.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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Пресс-секретарь президента заявил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», планируется всероссийское голосование. По данным источников РБК, голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Кремль спешит исправить Конституцию
Песков объяснил спешку с конституционной реформой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик», передает РБК. Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

«Любые инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем. Пока каких-то четких дат мы не ставим, но очевидно, что в долгий ящик ничего откладываться не будет», — заявил он.

Отвечая на вопрос, будут ли проводить кампании по разъяснению всех предложенных президентом изменений в Основной закон, Песков заявил, что поправки будут «сопровождаться массированным обсуждением», в частности, планируется всероссийское голосование. По данным источников РБК, близких к администрации президента, голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

Президент Владимир Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок, важных «для развития России как правового и свободного государства». В частности, он рекомендовал закрепить в Основном законе статус Госсовета, предоставить Госдуме полномочия по утверждению кандидатур премьер-министра и членов правительства, закрепить индексацию пенсий и размера МРОТ, запретить иметь гражданство иностранного государства и вида на жительство за рубежом для судей, депутатов и сенаторов, главы правительства и министров.

После послания президента премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил об уходе всего правительства в отставку. Свое решение он объяснил «необходимостью дать президенту возможность принимать все предложенные решения». Путин принял отставку Медведева и поручил ушедшему кабмину исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. На должность премьера после согласования в Госдуме президент назначил главу ФНС Михаила Мишустина. Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности России, которого до этого в структуре совещательного органа не существовало.

16 января была сформирована рабочая группа по подготовке пакета поправок в Конституцию. В ее состав, среди прочих, вошли писатель Захар Прилепин, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова и др. 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции.

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От редакции

Демократии станет больше?

Аноним, 21 января 2020 18:59
Загадочка для юристов: а будут ли сажать за призывы к сохранению конституционного строя? )
Аноним, 21 января 2020 20:27
Да уже сажают. Чтение основного закона прилюдно и вслух - это же явный экстремизм.
Поросёнок Пётр, 21 января 2020 19:39
Российские государственные структуры должны до 22 января предоставить отзывы и замечания к законопроекту президента Владимира Путина о поправках к Конституции. Такое решение принял Совет Госдумы, сообщает газета «Ведомости».
Таким образом, думским комитетам и фракциям, сенаторам, правительству (которое еще находится в стадии формирования), Верховному и Конституционному судам, Счетной палате и региональным властям дан один день на обсуждение президентского плана по изменению основного закона.
Массированное обсуждение... Товарищи! Какие будут замечания и предложения о поправках к Конституции?
А мы все за! Законопроект принят!
Аноним, 21 января 2020 19:50
Путин сказал, что надо менять Конституцию, потому что в Конституции сказано, что надо менять Путина. (с) ))))))
Сергей, 21 января 2020 19:52
Нет путинскому ревизионизму нашей Конституции! Хватит нас дурачить своей имитацией законной деятельности.
Аноним, 21 января 2020 20:13
вот и хорошо! "Вашей" станет поменьше, а нашей побольше.
Аноним, 21 января 2020 20:28
Вашей побольше? А зачем вам конституция вообще? Царь сказал - холоп сделал.
Аноним, 21 января 2020 20:38
и зачем нужна "рабочая группа, имитирующая "работу" с конституцией?))) все было решено заранее...
"Я ещё в 2018 говорил о конституционной реформе и повышении роли Госсовета:
«Через шесть лет вообще выборов не будет. В 2018-м, возможно, были последние выборы президента. Скорее всего, в дальнейшем будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами Президента будет выбираться на заседании. Сам Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, министров, сенаторов, депутатов. Человек 30-40 будут сидеть в Георгиевском зале Кремля», — вот слова Жириновского журналистам после выборов Президента. https://www.youtube.com/watch?v=B5VYf5rGBAo

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