Министром здравоохранения хотят видеть Шойгу или Рошаля российские медики

Врачи первыми из представителей профессиональных сообществ решили обсудить, кто достоин занять пост министра здравоохранения РФ. В опросе закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ» наиболее популярными оказались кандидатуры докторов медицинских наук Гузель Улумбековой и Леонида Рошаля, а также и. о. главы Минобороны Сергея Шойгу. Также в списке фигурируют другие «медийные персоны и популярные чиновники»: кардиохирург Лео Бокерия и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Опрошенные “Ъ” эксперты призвали не искать будущего министра в сфере здравоохранения, а выбрать управленца с широким кругозором.
Редакция общероссийской социальной сети «Врачи РФ» (закрытое профессиональное сообщество с аудиторией около 600 тыс. человек) провела среди пользователей опрос «Кто достоин стать новым министром здравоохранения?». Как отметили в разговоре с “Ъ” представители платформы, целью опроса была попытка узнать, «кого сами врачи видят министром здравоохранения». В список для голосования вошли «наиболее медийные лица, имеющие отношение к медицине и организации здравоохранения», «популярные среди врачей чиновники, не имеющие прямого отношения к здравоохранению», а также пользователи могли предложить свой вариант на пост министра. В опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
С существенным отрывом от коллег и неколлег первое место на выборах «народного министра» заняла руководитель научно-методического экспертного центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова, она набрала почти 26,5% голосов.
На втором месте — президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль (16,2% голосов), на третьем месте — и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу (10,5%). Далее следуют лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева (10%), руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%), главный кардиохирург Минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%), почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия (4,9%), руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер (4,8%), руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба (4,3%).
Будет вам очередная канцелярская крыса в образе бухгалтера из засаленной президентской обоймы, к которым уже привыкла власть. Да и мы уже тоже привыкли.