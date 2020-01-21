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Министром здравоохранения хотят видеть Шойгу или Рошаля российские медики

19:45 21.01.2020 Фото: Кремлин.ру
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«Врачи РФ» ответили на вопрос, кто достоин стать новым главой Минздрава. В списке фигурируют другие «медийные персоны и популярные чиновники»: кардиохирург Лео Бокерия и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Министром здравоохранения хотят видеть Шойгу или Рошаля российские медики
Веронику Скворцову, нынешнего и. о. главы минздрава, никто не выбрал

Врачи первыми из представителей профессиональных сообществ решили обсудить, кто достоин занять пост министра здравоохранения РФ. В опросе закрытой общероссийской соцсети «Врачи РФ» наиболее популярными оказались кандидатуры докторов медицинских наук Гузель Улумбековой и Леонида Рошаля, а также и. о. главы Минобороны Сергея Шойгу. Также в списке фигурируют другие «медийные персоны и популярные чиновники»: кардиохирург Лео Бокерия и основатель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. Опрошенные “Ъ” эксперты призвали не искать будущего министра в сфере здравоохранения, а выбрать управленца с широким кругозором.

Редакция общероссийской социальной сети «Врачи РФ» (закрытое профессиональное сообщество с аудиторией около 600 тыс. человек) провела среди пользователей опрос «Кто достоин стать новым министром здравоохранения?». Как отметили в разговоре с “Ъ” представители платформы, целью опроса была попытка узнать, «кого сами врачи видят министром здравоохранения». В список для голосования вошли «наиболее медийные лица, имеющие отношение к медицине и организации здравоохранения», «популярные среди врачей чиновники, не имеющие прямого отношения к здравоохранению», а также пользователи могли предложить свой вариант на пост министра. В опросе приняли участие 2,235 тыс. человек.
С существенным отрывом от коллег и неколлег первое место на выборах «народного министра» заняла руководитель научно-методического экспертного центра «Высшая школа организации и управления здравоохранением» Гузель Улумбекова, она набрала почти 26,5% голосов.

На втором месте — президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль (16,2% голосов), на третьем месте — и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу (10,5%). Далее следуют лидер профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева (10%), руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%), главный кардиохирург Минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%), почетный президент Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия (4,9%), руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер (4,8%), руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба (4,3%).

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От редакции

Веронику Скворцову отправят в отставку?

Гость, 21 января 2020 19:55
Окончательный облом с персональным французским бизнес-джетом для веронички?!
Ольга, 21 января 2020 20:07
А он ей сильно был надо? Женщине 59 лет, на жизнь заработала. Сейчас пристроят на тихую, но хлебную должность и будет сидеть спокойно. Она, может, перекрестилась три раза.
Гость, 21 января 2020 20:14
Раз просила, требовала даже, ногами топала, что без джета ей нельзя работать??!
Аноним, 21 января 2020 20:26
А сколько процентов отдали голоса за Валуева? А за Путина?
Аноним, 21 января 2020 21:14
Никаких Рошалей!
Будет вам очередная канцелярская крыса в образе бухгалтера из засаленной президентской обоймы, к которым уже привыкла власть. Да и мы уже тоже привыкли.
Иван, 21 января 2020 21:54
А почему бы и не Мутко?! А лучше Родченко

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