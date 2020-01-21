Выгорел автомобиль во дворе дома на центральной улице Бердска

Огонь вспыхнул внутри салона, говорят очевидцы. Был ли это поджог, установят пожарные и дознаватели. Хозяин сгоревшего авто увидел пожар в окно и выскочил из квартиры.

Пожарные Бердска выезжали на тушение авто

Вечером 21 января у дома №87 на ул. Ленина в Бердске сгорел автомобиль. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы. Правда, какой марки была легковая машина до пожара, прохожие не знают. И сделать фото с места происшествия не смогли.

— Около 19 часов увидели, что пожарные тушат автомобиль во дворе. Как говорили свидетели происшествия, хозяин транспорта сам увидел в окно, что машина горит и выскочил. Но, видимо сам не справился, — рассказали очевидцы.

По их словам, пожар начался в салоне автомобиля. Судя по тому, что к сгоревшей машине приехали полицейские, предстоят выяснения — почему появился огонь, не поджог ли это. В причинах пожара будет разбираться дознаватель отдела надзорной деятельности по Бердску.

Подробности — в ближайшее время.